Aprilia-Technikchef Sterlacchini: "Ein gutes Motorrad allein reicht nicht"

Zur Halbzeit der MotoGP-Saison 2026 ist Aprilia die große Überraschung des Jahres. Nach elf Grands Prix führt Jorge Martin die Weltmeisterschaft an, Marco Bezzecchi liegt trotz zuletzt schwieriger Wochen weiterhin in Schlagdistanz, und auch das Satellitenteam Trackhouse mischt regelmäßig an der Spitze mit.

Entsprechend positiv fällt das Zwischenfazit von Technikchef Fabiano Sterlacchini zur ersten Saisonhälfte aus, ohne dabei die bekannten Schwachstellen zu verschweigen.

Die Zahlen untermauern den Aufschwung: Nach dem Deutschland-Grand-Prix liegen vier Aprilia-Piloten unter den ersten sechs Plätzen der Fahrerwertung, und die RS-GP war in Le Mans, Jerez und Assen zeitweise das Maß der Dinge.

Besonders der Doppelsieg von Martin vor Bezzecchi in Frankreich unterstrich die neue Konkurrenzfähigkeit des Projekts. Zudem erlebt die MotoGP einen historischen engen Titelkampf: Die Top 5 trennen nach elf Rennen nur 24 Punkte.

Sterlacchini: "Eine fantastische erste Saisonhälfte"

Sterlacchini spricht von einer Entwicklung, die bereits im vergangenen Jahr eingeleitet worden sei. "Ich kann bestätigen, dass es eine wirklich fantastische erste Saisonhälfte war", sagt der Italiener im Gespräch mit MotoGP.com. Man habe die Leistungssteigerung aus dem letzten Abschnitt der vergangenen Saison nicht nur konserviert, sondern den positiven Trend zu Beginn des Jahres bestätigen können.

Dabei gehe es nicht allein um technische Verbesserungen am Bike. Entscheidend sei das Gesamtpaket, inklusive der Arbeitsweise im Team und der Betreuung der Fahrer.

"Mit dem Paket meine ich nicht nur das, was wir am Motorrad gemacht haben, sondern auch das System, das wir hier anwenden, um die Fahrer dazu zu bringen, sich selbst weiter zu verbessern", erklärt Sterlacchini. Deshalb könne Aprilia "mit der Arbeit, die wir bis hierhin geleistet haben, ziemlich zufrieden sein".

Der Fahrer als wichtigster Entwicklungsfaktor

Auf die Frage nach dem Entwicklungsprozess gibt sich Sterlacchini zwar zurückhaltend, gewährt aber interessante Einblicke in die Philosophie des Teams. Ein zentrales "Mantra" im Motorsport sei, dass ein gutes Motorrad allein nicht ausreiche.

"Wenn du ein gutes Motorrad hast, musst du den Fahrer dazu bringen, es auf die perfekte Weise zu fahren", betont er. Aprilia analysiere genau, wie die Fahrer einzelne Kurven interpretieren. "Manchmal hat man einen Fahrer, der eine bestimmte Kurve perfekt fährt, dafür aber eine andere nicht optimal. Ein anderer Fahrer ist in fast allen anderen Kurven stark, hat aber genau in dieser einen Kurve Probleme."

Die Kunst bestehe darin, diese Stärken und Schwächen zu kombinieren und daraus Erkenntnisse für das Wochenende zu gewinnen. Ziel sei es, "alle Kurven der Strecke so gut wie möglich zu interpretieren, um die maximale Performance herauszuholen".

Aprilia-Technikchef warnt vor Selbstzufriedenheit

Dass die RS-GP in vielen Phasen der ersten Saisonhälfte einen kleinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz hatte, will Sterlacchini jedoch nicht offensiv bestätigen. Der Fokus dürfe nicht darauf liegen, was bereits erreicht worden sei.

"Wir dürfen uns nicht zu sehr auf das konzentrieren, was wir gemacht haben. Wir müssen unsere gesamte mentale Energie darauf verwenden zu verstehen, wo wir uns noch weiter verbessern können", mahnt der Aprilia-Technikchef.

Zwar räumt er ein, dass Aprilia das Projekt und die Fahrerleistung derzeit "auf sehr gute Weise ausquetscht", schiebt aber sofort hinterher: "Im Motorsport ist es niemals genug."

Diese Haltung passt zur jüngsten Situation, in der vor allem das Werksteam zurückfiel. So blieb der Sachsenring ein Warnsignal: Während Trackhouse-Aprilia mit Ai Ogura und Raul Fernandez auf das Podium fuhr, musste sich Martin mit Rang fünf begnügen. Bezzecchi fiel nach einem Trainingssturz verletzt aus.

Klare Baustelle identifiziert: der harte Vorderreifen

Für die zweite Saisonhälfte hat Sterlacchini bereits einen konkreten Arbeitsbereich identifiziert. Grundsätzlich wolle man den eingeschlagenen Weg beibehalten, denn die bisherigen Resultate seien ein Beleg dafür, dass die Methodik funktioniere.

"Wenn man mit einer bestimmten Methode arbeitet, Evolutionen bringt und die Rennen auf eine bestimmte Weise vorbereitet und dabei gute Ergebnisse erzielt, dann bedeutet das, dass das System funktioniert", sagte der erfahrene Ingenieur.

Ganz ohne Schwächen sei die RS-GP aber nicht. "Es ist kein Geheimnis, wenn man sich unsere Leistungen in den Rennen anschaut, in denen der harte Vorderreifen etwas am Limit war, zum Beispiel in Brünn und Barcelona. Dort haben wir ein wenig gelitten", erklärt Sterlacchini. Genau an diesem Punkt arbeite das Team intensiv, um über die gesamte Saison hinweg konstanter und widerstandsfähiger zu werden.

Bagnaia "ein außergewöhnlich guter Fahrer"

Angesprochen auf 2027 und die Ankunft von Francesco Bagnaia, der gemeinsam mit Bezzecchi ein rein italienisches Werksteam bilden wird, verrät Sterlacchini mit einem Lächeln, wem der größte Anteil an diesem Coup zugeschrieben werden muss.

"Unser Geheimnis und unser bestes Verkaufsargument ist Massimo", sagt er mit Bezug auf Aprilia-Rennchef Massimo Rivola. "Er ist wirklich, wirklich gut darin, Menschen davon zu überzeugen, an das Projekt zu glauben." Gleichzeitig macht er deutlich, welchen Stellenwert Bagnaia trotz dessen aktueller Formkrise besitzt.

"Es ist super einfach, Vertrauen in Pecco zu haben. Er ist dreimaliger Weltmeister und ganz klar ein außergewöhnlich guter Fahrer." Dass er momentan keine einfache Phase erlebe, sei im Motorsport nichts Ungewöhnliches. "Wichtig ist, mit einem neuen Projekt neue Energie zu finden und eine neue Herausforderung anzunehmen."