Aprilia-Tief: Espargaro & Vinales beklagen mangelnde und falsche Entwicklung

Bei Aprilia geht in der MotoGP-Saison 2024 schon seit geraumer Zeit nicht mehr allzu viel. Auf das Podium hat man es in den Grands Prix seit dem einzigen Saisonsieg (Maverick Vinales Mitte April in Austin) nicht mehr geschafft. In den Sprints hat es für Aprilia zwar seither noch sechs Top-3-Platzierungen gegeben. Die letzte aber liegt auch schon zwei Monate zurück. Es war Aleix Espargaros dritter Platz Mitte August in Spielberg.

Als Erklärung für die aktuelle Formkrise nennt der langjährige Aprilia-Pilot Espargaro, der das Unternehmen am Saisonende verlassen wird: "Ich habe das Gefühl, dass sich unsere Rivalen von 2023 auf 2024 stark verbessert haben. Man muss sich nur mal die vielen Rundenrekorde ansehen. Wenn man sich im Vergleich dazu unsere eigenen Rundenzeiten ansieht, dann stellt man fest, dass die bis auf ein, zwei Zehntelsekunden exakt genauso sind wie 2023."

"Das zeigt", so Espargaro weiter, "dass unserer Motorrad mehr oder weniger gleich geblieben ist. Und das reicht natürlich nicht, um damit um Siege kämpfen zu können." Anders ausgedrückt: "Mein persönliches Gefühl ist, dass wir am Limit dieses Motorrads angelangt sind."

Laut Espargaro hat sich die Aprilia im Saisonverlauf 2024 nicht verbessert Foto: Motorsport Images

Vinales klingt ganz ähnlich, wenn auch nicht ganz so verzweifelt wie Espargaro. Über die Aprilia RS-GP24 sagt er: "Ich kann keine echten Stärken erkennen. Ich kann aber Bereiche erkennen, die sich verbessern lassen würden."

Passiert sei das bisher aber nicht. Und so findet auch Vinales jetzt, im späten Stadium der Saison, dass es eine echte Weiterentwicklung bei Aprilia in diesem Jahr nicht gegeben hat: "Das Motorrad ist das gleiche wie es zu Beginn der Saison war." Als Teamkollege Espargaro dieser Tage konkret gefragt wurde, was er an der Aprilia RS-GP, Jahrgang 2024, besonders mag, antwortete er klar und deutlich: "Nichts!"

Fahrer sehen Grund für Formkrise auf technischer Seite

Die Schuld für die Stagnation sehen beide Aprilia-Werkspiloten weniger bei sich als vielmehr auf technischer Seite. "Wenn wir es richtig gemacht hätten, würden wir auch jetzt noch gewinnen. Wir müssen aber ehrlich zu uns selbst sein", sagt etwa Vinales und behauptet: "Ich fahre besser als in Austin, wo ich gewonnen habe. Vielleicht waren die Bereiche des Motorrads, die wir verbessern wollten, einfach nicht die richtigen."

Laut Vinales wurde die Aprilia zwar weiterentwickelt, aber nicht richtig Foto: Motorsport Images

"Wir haben jede Menge neue Teile ans Motorrad geschraubt, die aber haben nichts gebracht", gibt Vinales zu bedenken. Demnach hatte "Aprilia gehofft, im Bereich der Aerodynamik einen ähnlichen Schritt machen zu können wie 2022, als wir die damals neue Verkleidung eingeführt haben, die den Anpressdruck erhöht. Leider ist das [2024] nicht passiert", so Vinales.

Espargaro merkt an, dass es Aprilia im Gegensatz zu Ducati noch immer nicht gelungen ist, das Motorrad auf die 2024er-Reifen von Michelin anzupassen: "Es gelingt uns einfach nicht, die Reifen so zum Funktionieren zu bringen wie wir uns das vorstellen. Ein Desaster ist das nicht, aber die anderen haben eben deutlich mehr gefunden. Unser Motorrad ist einfach nicht gut genug. Punkt."

Espargaros Rat: Was Aprilia für 2025 verbessern muss

Mit Blick auf die MotoGP-Saison 2025, in der nicht mehr Aleix Espargaro und Maverick Vinales die Paarung im Aprilia-Werksteam bilden werden, sondern Jorge Martin und Marco Bezzecchi, sagt Espargaro: "Für nächstes Jahr muss Aprilia den Motor verbessern. Das steht für mich außer Frage."

Und der langjährige Aprilia-Pilot, der selber im kommenden Jahr Honda-Testfahrer sein wird, sieht noch weitere Punkte auf der Aufgabenliste seines Noch-Arbeitgebers: "Aprilia muss außerdem die Agilität und die Stabilität des Motorrads verbessern. Denn im Moment ist es so, dass der Grip am Hinterrad abreißt, sobald man pusht und versucht, die Rundenzeiten der anderen zu erreichen."