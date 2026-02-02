Zum Hauptinhalt springen

MotoGP

Aprilia verlängert mit Marco Bezzecchi: Der Italiener bleibt bis 2028 im Team

Marco Bezzecchi verlängert seinen Vertrag bei Aprilia - Der MotoGP-Star bleibt dem italienischen Werksteam langfristig treu - Ein deutliches Signal vor Saisonbeginn

Gerald Dirnbeck
Bearbeitet:
Aprilia verlängert mit Marco Bezzecchi: Der Italiener bleibt bis 2028 im Team

Aprilia inszenierte die Vertragsverlängerung wie eine Hochzeit

Foto: Aprilia Aprilia

Vor Beginn der Testfahrten in Malaysia für die MotoGP-Saison 2026 hat Aprilia eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben. Der Vertrag mit Marco Bezzecchi wurde verlängert. In der Pressemitteilung ist von einer "mehrjährigen" Vereinbarung die Rede. Konkret läuft der Vertrag über zwei Jahre, also bis Ende 2028.

Bezzecchi wechselte 2025 nach drei Jahren im VR46-Ducati-Team ins italienische Werksteam. Mit dem Sieg in Silverstone setzte er das erste Ausrufezeichen. Je länger die Saison dauerte, desto stärker präsentierte sich die Kombination Bezzecchi und Aprilia RS-GP.

Insgesamt erzielte der Italiener drei Grand-Prix-Siege und sechs weitere Podestplätze. Dazu kamen drei Siege in Sprints. Bezzecchi verbesserte sich in der WM auf den dritten Platz. In seinem ersten Aprilia-Jahr wurde er auf Anhieb der bislang erfolgreichste MotoGP-Fahrer der Marke.

Die Fortsetzung der Zusammenarbeit über 2026 hinaus war somit naheliegend. "Wir sind natürlich überaus zufrieden", sagt Aprilia-Motorsportchef Massimo Rivola, "denn die Vertragsverlängerung war unsere Priorität."

"Wir haben gemeinsam einen Weg mit soliden Grundlagen geschaffen, und dass sich Marco trotz mehrerer anderer Angebote für uns entschieden hat, freut uns sehr. Das unterstreicht erneut die Qualität und den Teamgeist unserer Mannschaft."

Nicht nur die Konkurrenzfähigkeit auf der Strecke, sondern auch die gute Teamatmosphäre war entscheidend. Da Jorge Martin verletzungsbedingt den Großteil der vergangenen Saison verpasste, avancierte Bezzecchi zur klaren Teamspitze.

"Ich freue mich riesig, meinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert zu haben", bestätigt der 27-Jährige die Vertragslänge. Er wird also auch 2027 und 2028 für Aprilia fahren. "Von dem Moment an, als ich unterschrieben habe, war es mein Ziel, ein langfristiges Projekt aufzubauen."

"Ich bin froh, die Unterstützung des gesamten Teams und der gesamten Fabrik in Noale gefunden zu haben. Ich hoffe, dass ich ihnen viel Freude bereiten kann - so wie sie mir ganz sicher ebenfalls."

Offen ist, wer in Zukunft, wenn 2027 das neue technische Reglement in Kraft tritt, Bezzecchis Teamkollege sein wird. Jorge Martin wird sich in Richtung Yamaha verabschieden. Die Kandidatenliste für den zweiten Aprilia-Platz ist lang.

Vorheriger Artikel Mehr Sicherheit, weniger Fokus? Ducati-Piloten kritisch zum Funk im Helm
Nächster Artikel MotoGP 2026: Honda präsentiert das Design für Joan Mir und Luca Marini
