Aprilia verlängert MotoGP-Verträge mit Aleix Espargaro und Maverick Vinales

Aprilia setzt für die Zukunft auf Kontinuität. Vor dem MotoGP-Heimrennen der italienischen Marke in Mugello wurden die Verträge mit beiden Fahrern verlängert. Aleix Espargaro hat einen neuen Zweijahresvertrag für 2023/24 unterschrieben. Und auch bei Maverick Vinales wurde die Option für die nächsten beiden Jahre gezogen.

2022 ist die bisher erfolgreichste Saison für Aprilia in der MotoGP. Espargaro hat in Argentinien den ersten Aprilia-Sieg in der Königsklasse überhaupt erreicht. Dazu stand der Spanier in Portugal, Spanien und Frankreich jeweils als Dritter auf dem Podest.

Aufgrund der Erfolge hat Aprilia die Konzessions-Vorteile im Reglement verloren und ist im kommenden Jahr mit allen Konkurrenzherstellern gleichgestellt. Zugpferd ist Espargaro, mit dem es schon seit Wochen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gab.

3. Aleix Espargaro, Aprilia Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Knackpunkt war das Gehalt. Von den ersten Vorschlägen hatte sich Espargaro noch "enttäuscht" gezeigt. Schließlich hat man sich geeinigt. Der 32-Jährige soll in den kommenden beiden Jahren pro Saison geschätzte zwei Millionen Euro verdienen.

"Wir haben hart zusammengearbeitet und sind zusammen gewachsen", sagt Espargaro, der seit 2017 für Aprilia fährt. "Wir waren eine Hoffnung, jetzt sind wir Realität. Im Jahr 2021 hatten wir bereits deutliche Anzeichen für unsere Fortschritte gesehen."

"Jetzt sind wir in der Lage, konstant mit den Besten der Welt zu kämpfen. Dies mit Aprilia fortzusetzen, erfüllt mich mit Stolz. Wir können uns noch weiter steigern und das wollen wir auf der Strecke zeigen."

Teamkollege Vinales hat es noch nicht in die Erfolgsspur geschafft. Ein siebter Platz in Argentinien sowie drei zehnte Ränge waren in der laufenden Saison seine besten Ergebnisse. Seit er im vergangenen Spätsommer von Yamaha zu Aprilia gewechselt ist, arbeitet er an seiner Anpassung.

In den Trainings zeigt Vinales immer wieder gute Rundenzeiten, aber er hat weiterhin Schwierigkeiten bei einer schnellen Qualifyingrunde. Startpositionen im Mittelfeld tragen schlussendlich auch zum Rennergebnis bei.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Die Stimmung in der Aprilia-Box ist gut. Vinales und Espargaro sind auch abseits der Rennstrecke befreundet. Deshalb zog Aprilia die Option im Vertrag von Vinales. "Ich bin sehr glücklich darüber, meine Arbeit mit Aprilia fortzusetzen", sagt der Spanier.

"Ich glaube an dieses Projekt und bin glücklich, ein Teil davon zu sein. Ich habe bei Aprilia ein fantastisches Umfeld gefunden und diese Bestätigung gibt mir die Sicherheit, mich so zu entwickeln, wie das Team und ich es verdienen."

