Aprilia: Was Espargaro zu den Absagen von Dovizioso und Crutchlow sagt

Aprilia scheiterte beim Versuch, einen Topfahrer für den Platz neben Aleix Espargaro zu verpflichten. Lange Zeit galt Cal Crutchlow als potenzieller Nachfolger für Andrea Iannone. Doch Aprilia zögerte zu lange und Crutchlow erhielt ein Angebot von Yamaha, Testfahrer zu werden. Und auch Andrea Dovizioso sagte Aprilia ab. Was sagt Aleix Espargaro zu den Absagen seiner Kollegen?

"Jeder hat die Freiheit in dieser Welt, tun zu können, woran er glaubt. Ich kann Cals Situation verstehen und denke, dass das Angebot von Yamaha gut ist. Ich habe es aber in den eigenen Händen, dafür zu sorgen, dass sie nach der kommenden Saison nicht mehr so happy sind, wenn ich demonstriere, dass sich das Projekt und das Motorrad positiv entwickeln", kommentiert Espargaro.

Aktuell ist noch offen, ob Bradley Smith oder Lorenzo Savadori den Platz neben Aleix Espargaro bekommt. Smith fuhr die ersten Rennen der abgelaufenen Saison, Savadori ersetzte ihn für die finalen Events des Jahres. Aprilia hat beide für 2021 nominiert. Bei den Wintertests soll es eine Vorentscheidung geben, welcher Fahrer den Vorzug bekommt.

