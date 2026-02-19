Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

Massimo Rivola, CEO des MotoGP-Teams von Aprilia, unternimmt derzeit alles, um Francesco Bagnaia davon zu überzeugen, sich für die kommende Saison dem Werksteam aus Noale an der Seite von Marco Bezzecchi anzuschließen.

Ducati steht kurz davor, die Vertragsverlängerung von Marc Marquez für die MotoGP-Saisons 2027 und 2028 bekannt zu geben. Sein neuer Teamkollege wird Pedro Acosta sein, mit dem sich Ducati bereits geeinigt hat. Auch diese offizielle Bestätigung soll bald erfolgen.

Als Bagnaia erkannt hatte, dass seine Zukunft nicht mehr bei Ducati liegt, begann er, sich nach Alternativen umzusehen. Über seinen Manager Gianluca Falcioni führte er diskrete Gespräche mit anderen Teams.

Eines der ersten Angebote, das den zweimaligen MotoGP-Weltmeister erreichte, kam von Aprilia. Bagnaia legte es zunächst beiseite, da ihn nach so vielen Jahren bei Ducati eher die Idee reizte, für einen japanischen Hersteller zu fahren.

Honda war dabei keine Option, da man dort in Fabio Quartararo investieren will und einen jungen zweiten Fahrer aufbauen möchte. Somit kam es zu Verhandlungen mit Yamaha. Bis vor wenigen Tagen deutete alles darauf hin, dass Jorge Martín und Bagnaia engagiert werden.

Beim Sepang-Test stellte Bagnaia klar, dass er nicht für ein Satellitenteam fahren werde: "Ich sehe mich als Spitzenfahrer, und genau dort will ich auch hin. Zum Glück hilft mir das, was ich in den letzten Jahren erreicht habe, dabei, die richtige Entscheidung zu treffen."

Aprilia startet neuen Anlauf

Damit schloss Bagnaia einen Wechsel zum Ducati-Satellitenteam VR46 von seinem Mentor Valentino Rossi aus. In der Zwischenzeit hat sich Bagnaia immer stärker Yamaha angenähert, das weiterhin seine erste Wahl ist.

Aber laut Informationen von Motorsport.com Spanien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, hat Aprilia in den vergangenen Tagen mit einem verbesserten Angebot und dem bekannten Charme von Rivola eine neue Offensive gestartet.

Das Budget der Rennabteilung des Piaggio-Konzerns ist deutlich kleiner als das von Yamaha. Doch der Abgang von Martín zum Jahresende wird rund vier Millionen Euro an Budget freisetzen. Ein Teil davon fließt in den neuen Vertrag von Bezzecchi.

Kann Aprilia das italienische "Dream-Team" schnüren? Foto: Motorsport Images

Etwa drei Millionen gelten als Einstiegssumme für die neue Verhandlungsrunde mit Bagnaia. Für Aprilia wäre es ein absoluter Traum, die beiden derzeit besten italienischen Fahrer zusammenzubringen, die zudem befreundet sind und beide der VR46-Akademie angehören.

Genau mit diesem Argument versucht Rivola, das Interesse des Ducati-Stars zu wecken. Dazu kommt natürlich der sportliche Aspekt, denn die RS-GP ist aktuell deutlich konkurrenzfähiger als die neue Yamaha M1 V4.

Ein zusätzlicher Faktor, der Aprilia in die Karten spielen könnte, ist die Tatsache, dass Yamaha bei der Fahrerwahl Martín gegenüber Bagnaia bevorzugt hat. Dieses Detail könnte in den Verhandlungen durchaus Gewicht haben.

"Die Vertragsverlängerung mit Marco war für uns oberste Priorität", erklärte Rivola Anfang Februar bei der Bestätigung des Italieners. "Wenn diese Priorität gesetzt ist, werden wir sehen, wie sich der Markt entwickelt."

Auf die Möglichkeit angesprochen, zwei italienische Fahrer zu haben, reagierte er zurückhaltend: "Ich sage weder ja noch nein. Es gibt interessante Szenarien, aber ich glaube, wenn Aprilia weiter zeigt, dass wir schnelle Motorräder bauen können, kommen die guten Fahrer von selbst."

Das Problem ist jedoch die Zeit: Sobald Ducati die Vertragsverlängerung mit Marquez bekannt gibt, wird eine Welle von Pressemitteilungen folgen. Yamaha drängt Bagnaia, den Deal abzuschließen, und das, obwohl Aprilia gleichzeitig versucht, auch emotional zu punkten.