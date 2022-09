Aragon: Joan Mir plant MotoGP-Comeback nach Verletzung

Audio-Player laden

Dass Marc Marquez am kommenden Wochenende beim Motorrad-Grand-Prix von Aragonien im MotorLand Aragon sein Comeback geben wird, wurde von Honda in dieser Woche bestätigt. Im Suzuki-Lager gibt es den gleichen Plan für Joan Mir.

Während Marquez aufgrund seiner vierten Oberarm-Operation sechs Rennen verpasst hat und seit Ende Mai (Mugello) kein Rennwochenende mehr bestritten hat, war es für Mir nur ein Rennen, das er verpasst hat. In Misano wurde der Suzuki-Pilot von Kazuki Watanabe vertreten, nachdem er sich beim vorangegangenen Rennen den rechten Knöchel gebrochen hatte.

Grund für Mirs Knöchelbruch war der heftige Highsider in der ersten Runde des Grand Prix von Österreich am 21. August in Spielberg. Die in Mirs Heimatstadt Palma de Mallorca vorgenommene ärztliche Diagnose befahl 15 Tage Ruhe für den Knochen. Am Aragon-Wochenende will der MotoGP-Weltmeister von 2020 nun probieren, sein Comeback zu geben.

Genau wie Marquez, so wird Mir das erste Freie Training am Freitag in Angriff nehmen und anschließend gemeinsam mit dem Team entscheiden, ob das Rennwochenende weiter durchgezogen wird oder aber im Sinne weiterer Erholung vorzeitig beendet werden muss. Direkt am Wochenende nach dem Aragon-Grand-Prix beginnt mit dem Grand Prix von Japan in Motegi die Asien-Tournee im MotoGP-Kalender 2022.

Im Gegensatz zu Marquez saß Mir beim zweitägigen Misano-Test (6./7. September) nicht auf dem Bike. Aufgrund des vor Monaten verkündeten Suzuki-Ausstiegs zum Saisonende fuhr Mirs Teamkollege Alex Rins lediglich ein paar wenige Runden am ersten Tag. Tags darauf hatte dann MotoE-Champion Dominique Aegerter die Gelegenheit, die Suzuki GSX-RR zu fahren und war begeistert.

Mir schließt sich für die MotoGP-Saison 2023 dem Honda-Werksteam an und wird dort der neue Teamkollege von Marc Marquez.

