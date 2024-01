Argentinien-GP in Gefahr: Schrumpft der MotoGP-Kalender 2024?

Muss die MotoGP um ihr Rennen in Argentinien fürchten? Die Sparmaßnahmen der argentinischen Regierung unter Präsident Javier Milei haben den Weltmeisterschaftlauf in Termas de Rio Honda für 2024 jedoch infrage gestellt - und das nur anderthalb Monate vor dem Saisonauftakt am 10. März in Katar.

Argentinien sollte der dritte Stopp im Kalender sein, der für das Wochenende vom 5. bis 7. April in Argentinien vorgesehen war, scheint nur aber ernsthaft in Gefahr zu sein.

Seit Beginn seiner Präsidentschaft, die am 10. Dezember des vergangenen Jahres begann, hat Milei in Argentinien eine Politik der Ausgabenkürzungen in allen Bereichen des nationalen Staates umgesetzt. So halbierte er die Zahl der Ministerien unmittelbar mit Beginn der neuen Amtszeit von 18 auf nunmehr neun.

Im Rahmen dieses Programms von Haushaltskürzungen sind die direkten Ausgaben für den Grand Prix von Argentinien praktisch nicht mehr zu rechtfertigen, da die Veranstaltung einen erheblichen Betrag von der nationalen Regierung erhält.

Dieser ist bei der Finanzierung ein wesentlicher Faktor - zusammen mit dem Beitrag Provinzregierung von Santiago del Estero und dem privaten Promoter des Rennens.

Kann kurzfristig Ersatz gefunden werden?

Die meisten Teams sind noch nicht von der IRTA, dem Verband, der sie vertritt, informiert worden, aber einige von ihnen vermuten, dass das Rennen in Termas de Rio Hondo nicht stattfinden wird. Sollte das Rennen abgesagt werden, würden zwischen dem Rennen in Portugal und in Austin drei Wochen liegen.

Im Ende September bekannt gegebenen MotoGP-Kalender wurde als Reservestrecke der Balaton Park Circuit aufgeführt. Doch angesichts des geringen Abstands zum geplanten Termin ist es schwer vorstellbar, dass der ungarische Austragungsort die von Argentinien hinterlassene Lücke wirklich füllen könnte.

Unter den Teams wird zudem befürchtet, das der für Mitte Juni angesetzte und bereits in der vergangenen Saison abgesagte Grand Prix von Kasachstan auch 2024 nicht stattfinden wird. Das würde den Kalender von 22 auf 20 Events reduzieren.

Schwierige Jahre für den Argentinien-GP

Der Argentinien-Grand-Prix hat bereits ein paar harte Jahre hinter sich: Die Veranstaltungen der Jahre 2020 und 2021 wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt, während 2021 ein massives Feuer den Boxenkomplex zerstörte.

Im Jahr 2022 stand das Event aufgrund von Verspätungen beim Transport von Lombok in Indonesien nach Termas de Rio Honda auf der Kippe. Das Rennwochenende wurde schließlich auf zwei Tage verkürzt, das Freitagstraining fiel aus.

Doch abgesehen von den Pandemie-Jahren ist Argentinien ein fester Bestandteil des MotoGP-Kalenders, seit es 2014 wieder in den Kalender aufgenommen wurde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.