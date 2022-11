Armpump-Beschwerden: Ex-MotoGP-Weltmeister Joan Mir plant Operation

Audio-Player laden

Joan Mir litt während des MotoGP-Rennens beim Grand Prix von Malaysia in Sepang unter dem so genannten Kompartmentsyndrom, einer Einklemmung von Nerven im Arm, in seinem Fall im rechten Arm. Derartige Probleme hatte Mir bisher noch nie. "Es hat mich überrascht", kommentiert der Spanier.

Nachdem der Mallorquiner von den Ärzten untersucht wurde, entschied er sich, bis zum Rennen in Valencia zu warten. Der winklige Kurs gilt als körperlich anspruchsvolle Strecke. Mir wollte feststellen, ob das Problem einmalig war oder ob es erneut auftritt.

Nach dem Rennen am Sonntag erklärte der Weltmeister von 2020, dass er erneut Beschwerden hatte. Deshalb wolle er sich einer Operation unterziehen, um das Problem zu lösen, bevor er im Februar mit seinem neuen Team in die Vorsaison startet.

"Ich hatte in den letzten fünf Runden ein Kribbeln in den Fingern meiner Hand", berichtet Mir. "Es ist nichts, was mein Fahren beeinträchtigt, worüber ich froh bin, aber ich habe etwas gespürt, ein Gefühl, das ich nicht mochte. Ich werde mit dem Arzt besprechen, was wir tun können."

Nach dem Rennen in Malaysia zog Mir eine Operation in Erwägung, und jetzt glaubt er, dass eine Armpump-OP die Lösung ist. "Ich würde mich gerne operieren lassen, ohne etwas über Medizin zu wissen, aber wegen der Empfindungen, die ich hatte, denke ich, dass wir das Problem lösen sollten, indem ich mich unters Messer lege."

Heute wird der ehemalige MotoGP-Champion auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia zum ersten Mal auf die Honda RC213V steigen und sich einen ersten Eindruck von seinem neuen Arbeitsgerät verschaffen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.