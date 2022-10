Armpump-Probleme in Sepang: Joan Mir denkt über Operation nach

Audio-Player laden

Joan Mir mischte beim Grand Prix von Malaysia in der ersten Rennhälfte in der Verfolgergruppe mit. Aber dann wurde der Suzuki-Fahrer immer langsamer und kam in Sepang schließlich als 19. und Letzter ins Ziel. Körperliche Probleme waren der Grund für seinen Einbruch.

Bis zur zwölften Runde hielt Mir vor seinem Teamkollegen Alex Rins und vor Honda-Speerspitze Marc Marquez den fünften Platz. Dann verlor Mir Positionen. Drei Runden vor Rennende kam er in Kurve 1 von der Strecke ab und fiel ans Ende des Feldes zurück.

Er hatte Armpump beim rechten Arm. Etwas, das bei ihm noch nie zuvor aufgetreten ist. "Ich hatte eine Episode des Kompartmentsyndroms", erklärt Mir. "In der Vergangenheit konnte das ein wenig auf dieser Strecke auftreten, aber nicht so."

"Ich verstand nicht den Druck, den ich ausüben konnte, und verlor im rechten Arm die Kraft. Das ist passiert. Schade, weil das Motorrad stark war. Auch ich war stark. Ich spürte auch nicht, dass der Reifen nachlässt. Er ließ nach, aber nicht super stark."

"Auf der einen Seite bin ich glücklich, weil wir zu Rennbeginn wichtiges Potenzial gezeigt haben. Aber diese Dinge kann man nicht kontrollieren. Mich macht traurig, dass ich es nicht kommen sehen habe. Normalerweise klage ich über den Rücken oder den Nacken, aber nie über den Arm."

In Sepang fiel der Suzuki-Fahrer in der zweiten Rennhälfte weit zurück Foto: Motorsport Images

Deshalb denkt Mir darüber nach, sich einer Operation am Unterarm zu unterziehen. Die meisten MotoGP-Fahrer hatten schon einen Eingriff, damit Armpump-Probleme nicht mehr auftreten. Mir hatte so eine Operation noch nicht.

"Ich werde zu den Ärzten gehen, damit das nicht noch einmal passiert. Das darf nicht erneut passieren. Das darf einfach nicht der Grund sein, warum ein Wochenende so zu Ende geht. Ja, ich denke ernsthaft darüber nach, dass eine Operation eine gute Option sein kann."

Mir dachte daran, aufzugeben: "Ab etwa der Rennhälfte. Die letzten zehn Runden waren eine Herausforderung. Ich konnte kaum Druck auf die Vorderbremse ausüben. Einmal wäre ich fast stehengeblieben, weil es keinen Sinn machte. Aber ich wollte ins Ziel kommen."

"Wenn ich darüber nachdenke, warum ich das Problem hatte. Wir haben zu Beginn des Wochenendes den Bremshebel verändert, weil ich es vorgeschlagen hatte. Ich hatte auch Probleme mit meinem Magen. Ich weiß nicht warum."

"Vielleicht hat alles dazu beigetragen, dass dieses große Problem aufgetreten ist." Am Dienstag nach dem Saisonfinale in Valencia wird Mir erstmals für Honda testen. Anschließend folgt die lange Winterpause.

Dann gäbe es das Zeitfenster, um eine Operation durchzuführen. Anfang Februar stehen dann die nächsten, wichtigen Wintertests in Sepang auf dem Programm. Viel Zeit wird Mir nicht haben, um die Honda kennenzulernen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.