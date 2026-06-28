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Assen 2015 reloaded: Nur diesmal wird Marquez durch den Kies geschickt

Assen sorgt für ein Déjà-vu - Die Szene in der Schikane erinnert an 2015 - Diesmal ist Marc Marquez in der Rolle von Valentino Rossi - Die Parallelen sind verblüffend

Gerald Dirnbeck Germán Garcia Casanova
Veröffentlicht:
Assen 2015 reloaded: Nur diesmal wird Marquez durch den Kies geschickt

Marc Marquez muss nach der Berührung durch das Kiesbett fahren

Foto: Getty Getty

Das MotoGP-Rennen in Assen im Jahr 2015 ist in die Geschichte eingegangen. Elf Jahre später spielte sich nahezu exakt dieselbe Szene ab. Bei beiden Situationen war Marc Marquez einer der beiden Protagonisten, aber jeweils in der umgekehrten Position.

Rückblick auf Assen 2015: Damals führte Valentino Rossi mit seiner Yamaha das Rennen vom Start weg an. Er wurde von Marquez verfolgt, der damals noch für Honda fuhr.

In der 20. Runde überholte Marquez, doch drei Runden vor dem Ziel konterte Rossi und war auf dem Weg zum Sieg. Marquez ließ nicht locker und probierte in der letzten Runde in der Geert-Timmer-Schikane einen letzten Angriff.

Was dann passierte, ist legendär: Der Spanier bremste innen, kam mit Rossi aber nicht auf die gleiche Höhe und touchierte die Yamaha leicht. Rossi entschied sich blitzschnell dazu, sein Motorrad aufzurichten.

Rossi fuhr anschließend über das Kiesbett, während Marquez die Schikane nach der leichten Berührung regulär absolvierte. Rossi fuhr schließlich 1,2 Sekunden vor Marquez über die Ziellinie und holte sich den Sieg. Strafen gab es keine.

Elf Jahre später befand sich Marquez in Rossis damaliger Situation. In der 20. Runde griff Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) vor der Geert-Timmer-Schikane an und bremste sich nach innen.

Zwischen Di Giannantonio und Marquez kam es zur seitlichen Berührung. Marquez richtete seine Ducati auf und fuhr geradeaus durch das Kiesbett weiter. Di Giannantonio fuhr über die blau bemalte Fläche hinter dem Randstein.

"Als ich mir die Bilder noch einmal angesehen habe", sagt der Italiener, "war es super interessant, die Ähnlichkeiten [zu damals] zu sehen. Manchmal passieren solche Dinge einfach, aber ich glaube, das ist alles reiner Zufall."

Auch Marquez wurde nach dem Rennen auf Assen 2015 angesprochen, nur diesmal mit für ihn vertauschten Rollen: "Am Ende war es ein Rennzwischenfall, denn so hat es die Rennleitung auch bewertet."

"Es war ein Rennzwischenfall, weil Di Giannantonio zwar eine Strafe bekommen hat, aber nicht für den Kontakt, sondern weil er die Schikane abgekürzt hat. Zumindest habe ich 2015 die Schikane genommen."

"Diggia" wurde nur für das Abkürzen über die blau bemalte Fläche bestraft. Im Reglement heißt es, dass man in so einem Fall zwischen zwei definierten Messlinien mindestens eine Sekunde langsamer als seine Durchschnittszeit sein muss.

Die beiden Messlinien sind als i3 und i1 definiert. In Assen ist das der Abschnitt zwischen Meeuwenmeer (Kurve 12) und dem Ausgang von De Strubben (Kurve 5). Da Di Giannantonio weniger als eine Sekunde verlor, erhielt er eine Long-Lap-Strafe.

"In dem Moment ja", sagt er, dass er über die Strafe verärgert gewesen sei. "Ich habe mit einer kleinen Strafe gerechnet, weil ich die Schikane tatsächlich abgekürzt habe, aber ehrlich gesagt habe ich die Regeln nicht mehr im Kopf gehabt."

"Als die Strafe kam, dachte ich nur: Wow, wofür? Und dann, vielleicht, ja, dafür. Es war auch mein Fehler, dass ich die Long-Lap-Strafe an diesem Wochenende kein einziges Mal ausprobiert habe", ärgert sich Di Giannantonio.

"Normalerweise mache ich das mindestens einmal, diesmal gar nicht, und dann direkt im Rennen. Deshalb war ich mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig fahre. Aber ja, ich denke, es ist in Ordnung. Am Ende habe ich die Schikane abgekürzt."

Warum Marquez den weichen Hinterreifen wählte

Die Strafe warf Di Giannantonio hinter die beiden Marquez-Brüder zurück. Aber er konnte beide in den letzten beiden Runden wieder überholen und kam als Vierter ins Ziel. Damit war er bester Ducati-Fahrer.

Marc Marquez fuhr als Sechster über die Ziellinie. Aber weil er die Tracklimits in der letzten Runde missachtet hatte, wurde er um eine Position hinter Enea Bastianini (Tech3-KTM) zurückversetzt.

Mit dem weichen Reifen kämpfte der amtierende MotoGP-Weltmeister in der Anfangsphase in der Verfolgergruppe mit, aber er hatte nicht die Pace, um aus eigener Kraft um das Podium zu kämpfen.

"Ich bin ins Rennen gegangen und wusste, dass meine Position irgendwo zwischen Platz sechs, sieben oder acht liegen würde", sagt Marquez. "Und es stimmt, wenn man sich das Rennen anschaut, wäre maximal Platz fünf möglich gewesen."

"Am Ende sind wir Siebter geworden, und das Positive ist, dass wir Holland ohne Verletzungen verlassen haben. Das war mein Hauptziel." Denn in den schnellen Kurven wollte der 33-Jährige unbedingt einen Sturz vermeiden.

Die Wahl des weichen Hinterreifens war aus einem Grund eine ganz bewusste Entscheidung: "Weil ich körperlich nicht in der Verfassung bin, um das maximale Potenzial des Reifens über die Distanz auszuschöpfen", sagt Marquez.

"Also habe ich gesagt: Ich fahre das Motorrad etwas kontrollierter und pushe nur in einzelnen Runden. Und dafür war der weiche Hinterreifen die bessere Wahl." In zwei Wochen geht es am Sachsenring weiter, wo Marquez schon zwölf Siege gefeiert hat.

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