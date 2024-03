Auch Marc Marquez ist ein WM-Kandidat: Alex Hofmann rechnet mit Vierkampf

Ducati wurde seiner Favoritenrolle beim MotoGP-Saisonauftakt in Katar voll gerecht. Jorge Martin (Pramac-Ducati) entschied den Sprint für sich und Weltmeister Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) triumphierte im Hauptrennen.

Doch auch KTM präsentierte sich in starker Form und stand sowohl am Samstag als auch am Sonntag auf dem Podium. ServusTV-Experte Alex Hofmann erwartet, dass neben drei Ducati-Piloten auch ein KTM-Pilot das Zeug zum WM-Titel hat.

Dem KTM-Werksteam traut Hofmann in der MotoGP 2024 viel zu. "Mit Brad Binder haben sie einen Vorgeschmack gegeben", bemerkt der ehemalige MotoGP-Stammpilot und lobt KTMs Entwicklungsarbeit: "Das Motorrad befindet sich auf dem höchsten technischen Stand seitdem sie in der MotoGP sind. Das sind mittlerweile sieben Jahre. Die RC16 hat alles. Der Motor war super stark, das konnte man sehen."

Doch nicht nur das KTM-Werksteam setzte sich in Katar stark in Szene. Auch Rookie Pedro Acosta (GasGas) sorgte für Schlagzeilen. Der amtierende Moto2-Champion legte sich bereits in seinem ersten MotoGP-Rennen mit großen Namen an. Es steht außer Frage, dass Acosta die Zukunft von KTM in der MotoGP mitgestalten kann.

Pedro Acosta lässt das KTM-Werksduo "schlecht schlafen"

"Pedro Acosta wird die erfahrenen Piloten fordern. Brad Binder und Jack Miller schlafen nachts sicher nicht mehr so gut, weil Acosta so entspannt reinkam und mit der schnellsten Rennrunde zeigen konnte, was er drauf hat", vermutet Alex Hofmann bei Sport & Talk von ServusTV.

Pedro Acosta zeigte ein beeindruckendes MotoGP-Debüt Foto: Motorsport Images

Marc Marquez nicht auf dem Podium, laut Alex Hofmann aber "im Soll"

Aber auch das, was Ex-Champion Marc Marquez in Katar gezeigt hat, gefällt Alex Hofmann: "Ich traue ihm sehr, sehr viel zu. Er befindet sich absolut im Soll. Er hat sich vorgenommen, nichts zu überstürzen. Er wollte Stürze vermeiden. Aktuell ist er WM-Vierter."

Marc Marquez verzichtete auf Risiko und sammelte Punkte und Erfahrungen Foto: Motorsport Images

Laut Alex Hofmann läuft es auf einen WM-Vierkampf hinaus Foto: Motorsport Images

"Ich rechne mit einem Vierkampf um die WM und Marc Marquez wird früher oder später mittendrin sein", ist Hofmann überzeugt. "Ich hoffe auch, dass KTM mit Brad Binder um den Titel kämpfen kann. Und dann sind auch noch Jorge Martin und 'Pecco' Bagnaia. Das sind die großen Namen. Diese vier Fahrer könnten sich über die Saison durchsetzen."

Mit Bildmaterial von ServusTV.