Auf ärztlichen Rat: Franco Morbidelli verpasst auch den MotoGP-Test in Katar

So hatte sich MotoGP-Routinier Franco Morbidelli seinen Einstand bei Pramac-Ducati ganz sicher nicht vorgestellt. Der Italiener, der im Winter den Wechsel aus dem Yamaha-Werksteam ins Weltmeisterteam der MotoGP-Teamwertung 2023 vollzogen hat, wird mit nur einem einzigen Testtag in die Saison 2024 gehen. Grund ist der am vergangenen Dienstag (30. Januar) passierte Sturz bei privaten Testfahrten mit einer Ducati Panigale in Portimao.

Denn nachdem Morbidellis Teilnahme schon für den derzeit laufenden MotoGP-Test in Sepang (Malaysia) abgesagt wurde, wird der Italiener auch noch den letzten MotoGP-Wintertest in knapp zwei Wochen (19./20. Februar) in Lusail (Katar) verpassen. Das ist die jüngste Empfehlung der Ärzte.

In einer Stellungnahme des Pramac-Ducati-Teams vom Dienstag heißt es: "Nach dem dramatischen Sturz bei einem privaten Test in Portimao in der vergangenen Woche hat sich Franco Morbidelli weiteren Untersuchungen durch Professor Franco Servadei (Neurologe) und Doktor Roberto Donati unterzogen."

"Nach den Ergebnissen mehrerer Untersuchungen, die auf ein gutes klinisches Gesamtbild hindeuteten, hat Professor Franco Servadei als Vorsichtsmaßnahme empfohlen, dass sich Morbidelli in den kommenden drei Wochen nicht sportlich betätigen sollte", so das Statement des Pramac-Teams.

Das bedeutet: Morbidellis Comeback ist nach aktuellem Stand der Dinge erst für den MotoGP-Saisonauftakt am Wochenende 8. bis 10. März auf dem Lusail International Circuit in Katar vorgesehen. Beim Sepang-Test, der noch bis Donnerstag dieser Woche läuft, wird Morbidelli auf der Pramac-Ducati von Ducati-Testfahrer Michele Pirro vertreten.

Der einzige Testtag, den Morbidelli für Pramac-Ducati absolviert hat, das war der Valencia-Test im November 2023. Weil der Neuzugang im Team nun sowohl den Sepang-Test als auch den anstehenden Lusail-Test auslassen muss, wird er mit lediglich diesem einen Tag Erfahrung auf der Ducati Desmosedici in die MotoGP-Saison 2024 gehen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.