Aufstiegssystem mit Moto2 & Moto3 für Ezpeleta eine "durchdachte Leiter"

An einem Rennwochenende der Motorrad-WM gibt es in jeder Regel jede Menge einzelne Rennen. In der Saison 2023 werden es aufgrund der MotoGP-Sprintrennen bei jedem Grand Prix sogar noch mehr. Abgesehen von den dann zwei Rennen der Königsklasse fahren an jedem Wochenende die Klassen Moto2 und Moto3. Bei ausgewählten Rennen fährt zudem der Rookies-Cup und einer der örtlichen Talent-Cups.

So können sich Nachwuchspiloten Schritt für Schritt, Klasse für Klasse nach oben arbeiten, um es im Gefüge des Motorrad-Weltverbands FIM idealerweise bis in die Königsklasse MotoGP zu schaffen. "Wir glauben, dass der Aufstieg durch die einzelnen Klassen eine durchdachte Leiter ist", sagt Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta im Interview für die spanischsprachige Ausgabe von 'Motorsport.com'.

"In der Formel 1 ist es weniger radikal", zieht Ezpeleta einen Vergleich zur Königsklasse im Automobilsport und den Aufstiegsklassen unter dem Banner der FIA. "Dort ist es nicht so, dass alle guten Fahrer aus der Formel 3 in die Formel 2 aufsteigen, geschweige denn aus der Formel 2 in die Formel 1. Bei uns aber steigt Jahr für Jahr jemand aus der Moto2- in die MotoGP-Klasse auf."

Und der Dorna-Boss hat noch weitere Argumente, um den Stellenwert von Moto2 und Moto3 zu unterstreichen. In der Formel 1 ist es so, dass Formel 2 und/oder Formel 3 nur bei einigen ausgewählten Rennen im Rahmenprogramm fahren. Bis auf wenige Ausnahmen beschränkt sich die Auswahl auf Europa.

In der Motorrad-WM ist das anders. Hier gehören Moto2 und Moto3 bei allen Grands Prix zum festen Rahmenprogramm - unabhängig davon in welchem Teil der Welt gefahren wird. "Man muss bedenken, dass ein Formel-1-Rennen zwei Stunden dauert. Wir hingegen können den Zuschauern, die sich Rennen gerne vor Ort anschauen, nicht nur ein einziges 45-Minuten-Rennen bieten", sagt Ezpeleta.

"Wir kopieren von der Formel 1 das, was uns interessiert", sagt der Dorna-Chef und unterstreicht mit Nachdruck: "Wir sind überzeugt, dass Moto2 und Moto3 eine Bereicherung für MotoGP darstellen."

Auch die Moto3-Klasse fährt bei allen MotoGP-Rennen im Rahmenprogramm Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.