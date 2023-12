Augusto Fernandez: Acosta "wird vom ersten Tag an eine richtig harte Nuss"

Tech3-GasGas ist eines der Teams im MotoGP-Feld, das in der Saison 2024 mit einer veränderten Fahrerpaarung an den Start geht. Augusto Fernandez bleibt dem zweiten KTM-Team im Feld für eine zweite Saison erhalten. Sein neuer Teamkollege ist der aktuelle Moto2-Weltmeister Pedro Acosta. Der 19-jährige Shootingstar löst Routinier Pol Espargaro ab.

Somit ist 2024 Fernandez derjenige Tech3-Pilot mit der größeren MotoGP-Erfahrung, wenngleich auch die sich auf gerade mal ein Jahr beläuft. "Bei uns in der Box bin ich jetzt der Routinier. Aber zum Glück gibt es da noch das KTM-Werksteam, denn ich selber muss immer noch jede Menge lernen", gibt Augusto Fernandez im offiziellen MotoGP-Podcast offen zu.

Einiges hat Fernandez aber auch in seiner ersten MotoGP-Saison schon gelernt. Kurz nachdem er im Mai beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans mit P4 sein bestes Ergebnis der gesamten Saison erzielt hatte, wurde dem Moto2-Weltmeister von 2022 eine Sache bewusst.

"Was mir nach Le Mans als erstes klar geworden ist: Wenn du denkst, dass du den Dreh raus hast, geht es ins nächste Rennwochenende und plötzlich bist du wieder Letzter. Du musst wirklich jedes Rennwochenende ganz präzise angehen und darfst nicht davon ausgehen, dass du automatisch vorne mitfahren wirst", so der Tech3-Pilot.

"Das gilt im Übrigen für die erfahrenen Piloten im Feld ganz genauso", sagt Fernandez und unterstreicht: "Die akribische Vorbereitung auf alles ist wirklich ganz entscheidend. Du musst im Grunde an jedem Rennwochenende wieder bei Null anfangen und dich Schritt für Schritt steigern."

Augusto Fernandez fuhr als MotoGP-Rookie fünfmal in die Top 10: Highlight war P4 in Le Mans Foto: Motorsport Images

Über seinen neuen Teamkollegen Pedro Acosta, mit dem er schon in der Moto2-Saison 2022 ein Team bildete, sagt Fernandez: "Ich freue mich natürlich für ihn. Er verdient diesen Platz. Ich gehe davon aus, dass er vom ersten Tag an eine richtig harte Nuss sein wird. Genau so war es ja auch in der Moto2-Klasse. Dort war er bei seinem ersten Test gleich mal schneller als ich."

Und Fernandez stellt sich auch schon mal darauf ein, dass er gegen Acosta in Zukunft nicht nur um die Führungsrolle innerhalb des Tech3-Teams kämpfen könnte. "Mein Traum ist es, hier in dieser Rennserie zu bleiben und irgendwann für das KTM-Werksteam zu fahren", sagt der MotoGP-Rookie von 2023.

Genau diesen Traum hat Acosta, der MotoGP-Rookie 2024, für seine eigene Zukunft ebenfalls. Stand jetzt verfügt Brad Binder über einen gültigen KTM-Vertrag bis Ende 2026. Der Vertrag seines Teamkollegen Jack Miller läuft Ende 2024 aus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.