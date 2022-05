Aus für Nakagami? Oguras Moto2-Sieg "sehr wichtig für Honda", sagt Puig

Audio-Player laden

Die "Silly Season" der MotoGP ist bereits in vollem Gange und HRC könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Denn bis auf Marc Marquez hat keiner der Honda-Fahrer einen Vertrag, der über diese Saison hinausgeht, sodass wir in der Aufstellung für das kommende Jahr bis zu drei neue Gesichter sehen könnten.

Ein Name, der schon jetzt immer wieder auftaucht, ist der von Ai Ogura. Und das nicht erst seit seinem Premierensieg in der Moto2 am vergangenen Wochenende in Jerez, mit dem sich der junge Japaner einmal mehr als potenzieller Aufstiegskandidat empfohlen hat.

Ogura, der aus den asiatischen Nachwuchsserien hervorgegangen ist, die Honda in Zusammenarbeit mit der Dorna organisiert, kam 2018 mit vier Wildcards in die WM.

Puig hebt die Bedeutung von Oguras Sieg hervor

Anschließend wurde er 2019 Stammfahrer des Honda Team Asia in der Moto3 und gewann bereits im Debütjahr in Aragon seinen ersten Podestplatz. Seine beste Saison war jedoch 2020, als er bis zum letzten Rennen um die Weltmeisterschaft kämpfte.

2021 schaffte er den Sprung in die Moto2 und zeigte auch dort schon früh sein Talent. Doch erst in diesem Jahr scheint er die notwendige Konstanz gefunden zu haben. In den ersten sechs Rennen fuhr er dreimal aufs Podest und feierte zuletzt den lang ersehnten ersten Sieg, der auch Alberto Puig nicht verborgen blieb.

"Dieser Sieg ist sehr wichtig", sagt der Honda-Teammanager. "Ogura ist vor vielen Jahren im Asia Talent Cup groß geworden. Nach all dieser Zeit ist es für das Projekt selbst und auch für Honda sehr wichtig, einen Fahrer aus dieser Meisterschaft ein Moto2-Rennen gewinnen zu sehen", betont der ehemalige Rennfahrer.

Nakagami angezählt: Verliert er den MotoGP-Platz?

Puig wird zusammen mit dem Top-Management von HRC dafür verantwortlich sein, die Fahrer zu definieren, die die Farben der Marke in der nächsten MotoGP-Saison vertreten.

Und die Option für Ogura, den Sprung ins LCR-Team zu schaffen, um dort Takaaki Nakagami zu ersetzen, wird immer realistischer. "Wir sind alle Teil der Honda-Familie und die Menschen, die rund um diesen Cup involviert waren, sind sehr glücklich über seinen Sieg", bekräftigt Puig die Bedeutung von Oguras Erfolg.

Nakagami, der seit 2008 an der Weltmeisterschaft teilnimmt und 2018 sein MotoGP-Debüt mit dem LCR-Team im Rahmen eines Honda-Vertrags gab, hat in fünf Saisons noch kein Podium erreicht. Sein bestes Jahr war 2020, als er seine erste und einzige Poleposition holte und zeitweise um die Spitzenpositionen kämpfte.

Im Alter von 30 Jahren gehen dem Fahrer aus Chiba in Japan die Möglichkeiten aus und alles scheint darauf hinzudeuten, dass dies seine letzte Saison in der MotoGP sein könnte, wenn nicht bald die Ergebnisse liefert, die Honda von ihm erwartet.

