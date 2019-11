Avintia: Karel Abraham ist raus, Eric Granado testet in Jerez

Karel Abraham wird in der MotoGP-Saison 2020 nicht mehr für Avintia fahren. Damit ist die Türe für Johann Zarco geöffnet. Allerdings wird der Franzose nicht in dieser Woche am Jerez-Test teilnehmen. Und auch in der Moto2 sind die Würfel gefallen. Augusto Fernandez wechselt von Pons zu Marc VDS, womit im Pons-Team der zweite Platz neben Lorenzo Baldassarri besetzt werden muss.

Doch der Reihe nach. Vergangene Woche hielt Abraham beim Test in Valencia noch fest, dass er mit Avintia einen Vertrag für die kommende Saison hat. Der Tscheche bestätigte jedoch Nachverhandlungen mit dem spanischen Ducati-Kundenteam.

Über das Wochenende kam dann die Wendung. Abraham erklärte, dass er nicht mehr MotoGP fahren wird. "Ich bin sehr traurig und enttäuscht, aber es geht weiter und ich muss mich darauf konzentrieren, was als nächstes kommt", schreibt er auf Instagram.

Eric Granado testet in Jerez für Avintia

Diesen Montag und Dienstag findet in Jerez der letzte MotoGP-Test in diesem Kalenderjahr statt. Aber es wird nicht Zarco, der als Favorit für den Platz bei Avintia gilt, testen, sondern Eric Granado. Für den Brasilianer werden diese beiden Tage das Debüt auf einem MotoGP-Bike bedeuten.

Schon beim Grand Prix von Malaysia hätte Granado für den verletzten Tito Rabat einspringen sollen. Wegen "bürokratischer Ungereimtheiten", wie es damals hieß, kam es dann doch nicht dazu. Granado war umsonst nach Sepang gereist. Damals kündigte man aber an, dass man in Kontakt bleiben wird. Granado fuhr die MotoE-Saison für Avintia.

Und auch in der Moto2 sind Entscheidungen getroffen worden. Da Alex Marquez in die Königsklasse wechselt, musste Marc VDS den zweiten Platz neben Sam Lowes neu besetzen. Zu den Kandidaten zählte auch Zarco. Nun steht fest, dass man sich mit Fernandez geeinigt hat. Somit ist bei Pons der letzte offene Platz zu besetzen.

Als Kandidat für diesen Platz bei Pons gilt Mattia Pasini. Kurzfristig hat man aber Hector Garzo geholt. Der Franzose wird in dieser Woche zwei Tage lang in Valencia testen. Es steht aber noch nicht fest, wer der zweite Pons-Fahrer wird. Seitens des Teams heißt es, dass Garzo dafür auch in Betracht gezogen wird.

