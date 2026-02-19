Bagger-World-Cup 2026: Die MotoGP-Rahmenserie von Harley-Davidson
Ab 2026 bringt Harley-Davidson mit dem Bagger-World-Cup eine spektakuläre Rennserie ins MotoGP-Rahmenprogramm - Alle Details dazu gibt es hier
Der Bagger-World-Cup von Harley-Davidson feiert 2026 Premiere
Foto: Motogp.com
Ab 2026 wird es auf den großen MotoGP-Strecken neben den Prototypen eine völlig neue Attraktion geben: den Harley-Davidson Bagger-World-Cup. Die Kultmarke aus Milwaukee bringt damit erstmals eine eigene, internationale Rennserie für ihre mächtigen Touring-Bikes ins Rampenlicht.
Bekannt wurden die getunten Touring-Bikes durch die amerikanische "King of the Baggers"-Serie, die seit einigen Jahren in den USA für volle Tribünen sorgt. Nun wagt Harley-Davidson gemeinsam mit MotoGP-Rechtehalter Dorna den nächsten Schritt und initiiert eine Meisterschaft auf der weltweiten Bühne.
Mit welchen Motorrädern von Harley-Davidson wird gefahren?
Im Fokus stehen Road-Glide-Modelle von Harley-Davidson, die speziell für den Rennsport umgebaut werden - leichter, schneller und wendiger als die Serienbikes.
Die Maschinen leisten über 200 PS, bringen mehr als 245 Nm Drehmoment auf die Strecke und erreichen Spitzengeschwindigkeiten von über 300 km/h, trotz eines Gewichts von rund 280 Kilo. Mit ihren bulligen V-Twin-Motoren sollen die Bagger-Racer das Rahmenprogramm der MotoGP ab 2026 ergänzen.
Ein zentrales Element des Bagger-World-Cups ist die technische Chancengleichheit. Alle Teams fahren auf nahezu identischen, von Harley-Davidson entwickelten Motorrädern. Erwartet werden zwischen sechs und acht Teams mit jeweils zwei Fahrern, sodass spannende Kopf-an-Kopf-Duelle garantiert sind.
Wo und wann findet der Bagger-World-Cup statt?
Die neue Serie findet an ausgewählten MotoGP-Wochenenden statt. Der erste offizielle Kalender umfasst sechs Stationen in den USA und Europa mit je zwei Rennen pro Wochenende. Auftakt ist Ende März in Austin, bevor es über Mugello, Assen, Silverstone und Aragon bis zum großen Finale in Österreich geht.
Austin (USA), 27.-29. März
Mugello (Italien), 29.-31. Mai
Assen (Niederlande), 26.-28. Juni
Silverstone (Großbritannien), 7.-9. August
Aragon (Spanien), 28.-30. August
Spielberg (Österreich), 18.-20. September
Welche Teams und Fahrer treten beim Bagger-World-Cup an?
Auf der vorläufigen Nennliste für die neue Rennserie stehen Niti Racing (Indonesien), Saddlemen Race Development (USA), Cecchini Racing Garage (Italien) und Joe Rascal Racing (Australien). Darüber hinaus sind bisher neun Fahrer bestätigt. Geplant ist ein Feld mit zwölf Fahrern, wobei noch Verhandlungen laufen.
Cecchini Racing Garage
Wer die beiden Fahrer sind, ist noch nicht bestätigt.
Joel Rascal Racing
Archie McDonald (Neuseeland)
Cody Wyman (USA)
Eric Granado (Brasilian)
Niti Racing
Dimas Ekky Pratama (Indonesien)
Oscar Gutierrez (Spanien)
Saddlemen Race Development
Cory West (USA)
Jake Lewis (USA)
Wie sieht das Wochenendformat beim Bagger-World-Cup aus?
Der Großteil der Saison wird einem Samstag-Sonntag-Rennformat folgen. Eine Ausnahme bildet der Grand Prix von Italien in Mugello. Ansonsten gilt folgenden Plan:
Freitag: Freies Training 1 (FT1) und Freies Training 2 (FT2)
Samstag: Qualifying-Sessions um die Mittagszeit, anschließend Rennen 1 am Nachmittag, direkt nach dem MotoGP-Sprint
Sonntag: Rennen 2, je nach Veranstaltung am Vormittag oder Nachmittag
In Mugello kommt ein angepasstes Format zur Anwendung: Am Freitag findet neben den Trainings bereits das Qualifying statt. Rennen 1 und 2 sind für Samstag terminiert.
Was bezweckt Harley-Davidson mit dem Bagger-World-Cup?
Die MotoGP erhält damit ein außergewöhnliches Rahmenprogramm, das nicht nur Hardcore-Rennfans ansprechen soll. Harley-Davidson nutzt den Bagger World Cup, um die Marke global noch stärker im Motorsport-Umfeld zu positionieren und die US-Motorradkultur mit europäischen Renntraditionen zu verbinden.
Während die MotoGP-Bikes für Hightech-Entwicklungen und Geschwindigkeit pur stehen, sollen die schweren, aber rennoptimierten Baggers ein Kontrastprogramm liefern: viel Hubraum, markanter Sound und jede Menge Showfaktor.
Diese Story teilen oder speichern
Aktuelle News
Formel-1-Liveticker: Der fünfte Testtag in Bahrain live!
Martin Brundle überzeugt: Darum sind die neuen Formel-1-Regeln positiv
Safety-Car zu kaufen! So viel kostet das wohl umstrittenste Auto der Formel 1
Ungewöhnliches Ferrari-Update: Der Heckflügel steht Kopf!
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.