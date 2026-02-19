Bagger-World-Cup 2026: Die MotoGP-Rahmenserie von Harley-Davidson

Ab 2026 wird es auf den großen MotoGP-Strecken neben den Prototypen eine völlig neue Attraktion geben: den Harley-Davidson Bagger-World-Cup. Die Kultmarke aus Milwaukee bringt damit erstmals eine eigene, internationale Rennserie für ihre mächtigen Touring-Bikes ins Rampenlicht.

Bekannt wurden die getunten Touring-Bikes durch die amerikanische "King of the Baggers"-Serie, die seit einigen Jahren in den USA für volle Tribünen sorgt. Nun wagt Harley-Davidson gemeinsam mit MotoGP-Rechtehalter Dorna den nächsten Schritt und initiiert eine Meisterschaft auf der weltweiten Bühne.

Mit welchen Motorrädern von Harley-Davidson wird gefahren?

Im Fokus stehen Road-Glide-Modelle von Harley-Davidson, die speziell für den Rennsport umgebaut werden - leichter, schneller und wendiger als die Serienbikes.

Die Maschinen leisten über 200 PS, bringen mehr als 245 Nm Drehmoment auf die Strecke und erreichen Spitzengeschwindigkeiten von über 300 km/h, trotz eines Gewichts von rund 280 Kilo. Mit ihren bulligen V-Twin-Motoren sollen die Bagger-Racer das Rahmenprogramm der MotoGP ab 2026 ergänzen.

Ein zentrales Element des Bagger-World-Cups ist die technische Chancengleichheit. Alle Teams fahren auf nahezu identischen, von Harley-Davidson entwickelten Motorrädern. Erwartet werden zwischen sechs und acht Teams mit jeweils zwei Fahrern, sodass spannende Kopf-an-Kopf-Duelle garantiert sind.

Wo und wann findet der Bagger-World-Cup statt?

Die neue Serie findet an ausgewählten MotoGP-Wochenenden statt. Der erste offizielle Kalender umfasst sechs Stationen in den USA und Europa mit je zwei Rennen pro Wochenende. Auftakt ist Ende März in Austin, bevor es über Mugello, Assen, Silverstone und Aragon bis zum großen Finale in Österreich geht.

Austin (USA), 27.-29. März

Mugello (Italien), 29.-31. Mai

Assen (Niederlande), 26.-28. Juni

Silverstone (Großbritannien), 7.-9. August

Aragon (Spanien), 28.-30. August

Spielberg (Österreich), 18.-20. September

Welche Teams und Fahrer treten beim Bagger-World-Cup an?

Auf der vorläufigen Nennliste für die neue Rennserie stehen Niti Racing (Indonesien), Saddlemen Race Development (USA), Cecchini Racing Garage (Italien) und Joe Rascal Racing (Australien). Darüber hinaus sind bisher neun Fahrer bestätigt. Geplant ist ein Feld mit zwölf Fahrern, wobei noch Verhandlungen laufen.

Cecchini Racing Garage

Wer die beiden Fahrer sind, ist noch nicht bestätigt.

Joel Rascal Racing

Archie McDonald (Neuseeland)

Cody Wyman (USA)

Eric Granado (Brasilian)

Niti Racing

Dimas Ekky Pratama (Indonesien)

Oscar Gutierrez (Spanien)

Saddlemen Race Development

Cory West (USA)

Jake Lewis (USA)

Wie sieht das Wochenendformat beim Bagger-World-Cup aus?

Der Großteil der Saison wird einem Samstag-Sonntag-Rennformat folgen. Eine Ausnahme bildet der Grand Prix von Italien in Mugello. Ansonsten gilt folgenden Plan:

Freitag: Freies Training 1 (FT1) und Freies Training 2 (FT2)

Samstag: Qualifying-Sessions um die Mittagszeit, anschließend Rennen 1 am Nachmittag, direkt nach dem MotoGP-Sprint

Sonntag: Rennen 2, je nach Veranstaltung am Vormittag oder Nachmittag

In Mugello kommt ein angepasstes Format zur Anwendung: Am Freitag findet neben den Trainings bereits das Qualifying statt. Rennen 1 und 2 sind für Samstag terminiert.

Was bezweckt Harley-Davidson mit dem Bagger-World-Cup?

Die MotoGP erhält damit ein außergewöhnliches Rahmenprogramm, das nicht nur Hardcore-Rennfans ansprechen soll. Harley-Davidson nutzt den Bagger World Cup, um die Marke global noch stärker im Motorsport-Umfeld zu positionieren und die US-Motorradkultur mit europäischen Renntraditionen zu verbinden.

Während die MotoGP-Bikes für Hightech-Entwicklungen und Geschwindigkeit pur stehen, sollen die schweren, aber rennoptimierten Baggers ein Kontrastprogramm liefern: viel Hubraum, markanter Sound und jede Menge Showfaktor.