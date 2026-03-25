Bagnaia auch in Brasilien chancenlos: "Ich habe nur versucht zu überleben"

Für Francesco Bagnaia verlief auch das Rennwochenende in Brasilien enttäuschend. Wie schon beim Saisonauftakt in Thailand spielte der Ducati-Pilot im Kampf ums Podium keine Rolle. Nach Rang acht im Sprint stürzte er am Sonntag, als er auf Position elf lag, und stand anschließend vor vielen Fragezeichen.

Dabei hatte das Wochenende zunächst durchaus Hoffnung gemacht. Bereits am Freitag zeigte sich Bagnaia trotz schwieriger Streckenbedingungen zuversichtlich. Die Maschine gebe ihm "mehr Gefühl", erklärte er, und im Gegensatz zum Vorjahr könne er nun besser verstehen, "was das Bike von mir verlangt".

Selbst ein kritischer Moment gleich zu Beginn des Tages brachte ihn nicht aus der Ruhe: Auf seiner Outlap sei er "fast gestürzt", habe die Situation aber rechtzeitig erkannt und retten können. Insgesamt wirke das Motorrad "einfacher im Feedback".

So gelang dem Ducati-Fahrer dann auch der Q2-Direkteinzug, und das trotz einsetzenden Regens "Das wäre unter solchen Bedingungen im Vorjahr unmöglich gewesen", so Bagnaia.

Bagnaia kämpft mit Gripverhältnissen

Im Qualifying kam der Italiener dann aber nicht über Platz elf hinaus und auch die Rennen verliefen ernüchternd. Im Sprint nur Achter, sah er im Grand Prix gar nicht erst die Ziellinie. "Ich habe während des Rennens nur versucht zu überleben, aber am Ende bin ich trotzdem gestürzt", schildert Bagnaia nüchtern.

Er habe die Bedingungen nicht richtig verstanden und große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt auf dem Motorrad zu bleiben. Der Grip sei "sehr gering" gewesen. Auf die Frage nach dem Sturzhergang sucht er keine Ausflüchte: "Ich bin einfach gestürzt."

Besonders rätselhaft: Die Probleme traten vor allem im Rennen auf. Über weite Strecken des Wochenendes habe er sich eigentlich konkurrenzfähig gefühlt. In den Trainingssessions sei er "vorne dabei" gewesen, ebenso am Sonntagmorgen.

Auch die Rennpace habe grundsätzlich gestimmt, lediglich ein Fehler im Qualifying habe ihn zurückgeworfen, so Bagnaia weiter. Umso unverständlicher sei es für ihn, dass er sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen derart zu kämpfen hatte. "Ich muss mich einfach verbessern", gibt sich der 29-Jährige selbstkritisch.

Sind die Probleme des Vorjahres wieder da?

Ein Teil der Schwierigkeiten erinnert ihn dabei stark an jene des Vorjahres. Es falle ihm weiterhin schwer, das Motorrad sauber zu verzögern und eine "normale Kurvengeschwindigkeit" zu halten. Hinzu komme ein inkonstanter Hinterradgrip.

Zwar spürt der Weltmeister von 2022/23 Fortschritte, insbesondere beim Anbremsen, das sich "viel besser" anfühle, doch das diesjährige Gesamtpaket sei noch nicht stabil genug.

Erschwerend kommt hinzu, dass Bagnaia im Verkehr weiterhin Nachteile hat. "Beim Hinterherfahren steigt die Temperatur des Vorderreifens stark an, und dann wird es sehr schwierig, das gleiche Tempo zu halten", erklärt der Italiener.

Dennoch sieht er auch hier eine kleine Verbesserung: Während er im Vorjahr oft in einem Abstand von sechs bis sieben Zehnteln "festhing", könne er nun deutlich näher aufschließen, was zumindest im Zweikampf helfe. Unterm Strich bleibt jedoch ein ernüchterndes Fazit: Trotz erkennbarer Fortschritte über einzelne Sessions hinweg gelingt es Bagnaia derzeit nicht, diese auch im Rennen umzusetzen.