Bagnaia: Erster Eindruck der Ducati GP21 gut, aber "wie ein Blödmann" gestürzt

Das Debüt von Francesco "Pecco" Bagnaia als Ducati-Werkspilot begann beim Katar-Test am vergangenen Wochenende mit einem Sturz und endete schließlich in den Top 10 der Zeitenliste. Am Samstag ging der Italiener mit seiner roten Ducati Desmosedici GP21 in Kurve 2 des Losail International Circuit zu Boden.

Bagnaia blieb beim Sturz unverletzt, aber die neue Verkleidung mit den zusätzlichen Winglets im unteren Bereich wurde so stark beschädigt, dass der Italiener für den Rest des Tests darauf verzichten musste. Am Sonntag fuhr Bagnaia mit der Standard-Verkleidung auf P9, nachdem er tags zuvor auf P13 abgeschossen hatte.

Den ersten Testtag bezeichnet Bagnaia rückblickend als "ziemlich schwierig, denn drei Monate nicht auf dem Bike gesessen zu haben, ist eine lange Zeit. Hinzu kam noch der Wind, der es schwierig machte. Als die Sonne unterging, bin ich in Kurve 2 gestürzt."

Sturz "wie ein Blödmann" ärgert Bagnaia

Seinen Sturz am ersten Testtag hätte "Pecco" gerne vermieden Foto: Motorsport Images

"Ich konnte ein paar Dinge ausprobieren, unter anderem die neue Verkleidung. Sie gefällt mir gut. Natürlich hat sie Vor- und Nachteile, wobei auf Strecken wie dieser die Vorteile überwiegen. Leider habe ich die Verkleidung bei meinem Sturz zerstört. Ohne diesen Sturz wäre der erste Tag sicherlich noch besser gelaufen", so Bagnaia, der über Winter gemeinsam mit Miller aus Ducatis Satellitenteam Pramac ins Werksteam aufgestiegen ist.

Jack Miller und Franesco Bagnaia haben im Winter gemeinsam das Team gewechselt Foto: Motorsport Images

Zu letztgenannten gehört auch Ducati. Denn was die Neuerungen am Bike betrifft, ist die neue Verkleidung mit den unteren Winglets nicht das einzige, was die Ducati Desmosedici GP21 von ihrem Vorgängermodell GP20 abhebt.

Ducati GP21: Neue Verkleidung, neues Holeshot-Device

Die neue Verkleidung ist nicht die einzige Innovation an der Ducati GP21 Foto: Motorsport Images

Zusammenfassend hält Bagnaia nach seinen ersten zwei Tagen auf der 2021er-Ducati fest: "Ich kann sagen, dass ich viele der getesteten Dinge mag. Und die Dinge, bei denen ich noch Zweifel habe, werde ich die kommende Tage nochmals testen." Damit spricht er auf den zweiten und gleichzeitig letzten Vorsaisontest an, der in Katar von Mittwoch bis Freitag dieser Woche angesetzt ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.