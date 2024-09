Bagnaia, Martin und ihre "Saison der Fehler" im MotoGP-Titelkampf 2024

So schnell kann es gehen. Seinen Rückstand von 24 Punkten auf Tabellenführer Jorge Martin hat Francesco Bagnaia schon im Sprint des MotoGP-Wochenendes in Mandalika (Indonesien) halbiert. Mit den zwölf Punkten für seinen Sieg im Samstagsrennen hat Ducati-Werkspilot Bagnaia beim gleichzeitigen Nuller von Martin seinen Punkterückstand auf den Pramac-Ducati-Piloten auf zwölf Zähler verkürzt.

Dank seines im Q2-Segment am Vormittag gefahrenen MotoGP-Streckenrekords startete Martin am Nachmittag zwar von der Pole in die 13 Runden auf dem Mandalika International Circuit. Doch schon in der ersten Runde stürzte er in Führung liegend. Bagnaia, der vom vierten Startplatz losgefahren war, übernahm mit Martins Sturz direkt die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab.

Auf dem Papier ist das Resultat der beiden Protagonisten im Indonesien-Sprint 2024 das gleiche wie im Indonesien-Grand-Prix 2023. Auch damals war Martin in Führung liegend gestürzt und Bagnaia war derjenige, der daraufhin zum Sieg fuhr. Wie haben die beiden das Hitzerennen am Samstag erlebt und was leiten sie daraus ab?

Wie Bagnaia, Martin und Marquez die Situation einschätzen

"Es scheint ganz so als wäre diese Saison im Titelkampf eine Saison der Fehler", sagt Bagnaia. Und dabei ist ihm etwas aufgefallen: "Wenn du der Verfolger bist, dann ist es aus irgendeinem Grund einfacher. Auf der anderen Seite: Wenn du der Gejagte bist, dann denkst du irgendwie zu viel nach." WM-Rivale Martin bestätigt diese Einschätzung sofort, indem er sagt: "Wenn du vorne liegst, ist es nicht einfach. Das stimmt."

Und auch Marc Marquez äußert sich zu Bagnaias These der "Saison der Fehler". Der Gresini-Ducati-Pilot, seines Zeichens Vierter der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung 2024, urteilt: "Jeder fährt am Limit. Wenn ich selber das Gefühl habe, schnell zu sein, dann setzen sie immer noch einen drauf. Die Fehler passieren ihnen, weil sie extrem schnell sind."

Bezugnehmend auf den Sturz von Martin, der am Samstag in Mandalika in der langsamsten Kurve der Strecke (Kurve 16) passiert ist, erklärt Bagnaia: "Als ich den Sturz gesehen habe, war meine Strategie, in allen Sektoren Tempo zu machen, außer in diesem einen. Dort habe ich es bewusst ruhig angehen lassen. Das hat gut funktioniert, aber morgen wird das nicht funktionieren."

Martin hingegen wollte es nicht ruhig angehen lassen. "Alles fühlte sich gut an, um direkt ab der ersten Runde zu pushen", sagt der Pramac-Pilot und rätselt über die Ursache für seinen Sturz in der vorletzten Kurve der ersten Runde.

"Es ist schwer zu verstehen, warum ich gestürzt bin. Ich habe mir alles angesehen [in den Daten] und alles sieht normal aus", sagt Martin und offenbart: "Ich hatte nicht das Gefühl, am Limit unterwegs gewesen zu sein." Bezüglich der Sturzursache hat er lediglich eine Vermutung: "Offenbar kam der Reifen nicht so gut auf Temperatur wie gedacht."

Stürze in den Rennen 2024: Martin vier, Bagnaia sieben

In denjenigen Sessions der bisherigen Saison, in denen es Punkte gibt - also Grands Prix und Sprints - war es für Martin der vierte Sturz. Zweimal ist er in Grands Prix gestürzt (Jerez und Sachsenring) und zweimal in Sprints (Mugello und eben jetzt Mandalika).

Zählt man Sprints und Grands Prix als einzelne Rennen, dann war der Indonesien-Sprint das erste von insgesamt zehn Rennen auf der Asien-Tournee im MotoGP-Kalender 2024. Am Sonntag hat Martin im Grand Prix von Indonesien (27 Runden) die Gelegenheit für Wiedergutmachung.

"Falls es etwas gibt, was ich anders machen sollte, dann werde ich mir das noch genauer ansehen, um sicherzustellen, morgen nicht denselben Fehler zu machen. Frustrierend, den Sieg verloren zu haben auf einer Strecke, auf der ich glaube, der Schnellste zu sein. Aber morgen habe ich noch eine Chance", sagt Martin und gibt zu: "Wenn ich eine ganze Woche warten müsste, bis wir das nächste Mal auf das Motorrad steigen, würde ich mir mehr Sorgen machen."

Bei Bagnaia ist im Vergleich zu Martin die Fehler- aber auch Siegquote 2024 höher

Foto: Motorsport Images

Während Martin direkt am Sonntag auf Wiedergutmachung aus sein wird, wird Bagnaia darauf aus sein, seinen Punkterückstand idealerweise gleich noch weiter zu verkürzen. Aber angesichts der von ihm selber getroffenen Einschätzung, wonach der Kampf um den MotoGP-Titel 2024 "eine Saison der Fehler zu sein scheint", ist auch er gewarnt.

Denn vor eben solchen Fehlern ist auch Bagnaia nicht gefeit, ganz im Gegenteil. Im bisherigen Saisonverlauf ist der MotoGP-Titelverteidiger schon in drei Grands Prix gestürzt (Portimao, Aragon, Misano 2) und noch dazu in vier Sprints (Jerez, Le Mans, Barcelona, Silverstone).

Welcher der beiden Top-Anwärter auf den WM-Titel 2024 wird sich in der "Saison der Fehler" den nächsten Fehler leisten?