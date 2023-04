Bagnaia mit breiter Brust: Im Rennen hoffentlich "einfacher konkurrenzfähig"

Audio-Player laden

MotoGP-Weltmeister Francesco "Pecco" Bagnaia schickt sich auf dem Circuit of The Americas in Austin an, zum zweiten Mal das "Double" zu schaffen. Gemeint ist damit der Sieg im Sprint am Samstag und der Sieg im Grand Prix am Sonntag. Beim Saisonauftakt Ende März in Portimao ist Bagnaia dieses "Double" direkt bei der Premiere des neuen Wochenendformats gelungen.

In Austin wird nun das dritte von 21 Rennwochenenden im MotoGP-Kalender 2023 absolviert. Und im Sprint am Samstag führte Bagnaia abgesehen von ein paar Kurven in der ersten Runde die komplette Distanz von zehn Runden an. Am Sonntag geht es im Grand Prix über eine Distanz von 20 Runden.

"Das war mit Sicherheit einer der besten Tage, die ich jemals in der MotoGP-Klasse erlebt habe", freut sich Bagnaia über seine souveräne Samstagsfahrt und die zwölf WM-Punkte, die es für P1 im Sprint gibt.

Dass Bagnaia gerade in Austin so souverän agieren kann, überrascht. "Zum ersten Mal habe ich mit diesem Motorrad auf dieser Strecke ein großartiges Gefühl", sagt der Ducati-Pilot und lobt: "Das ist das Ergebnis der guten Arbeit im Team."

Und wie schätzt "Pecco" seine Chancen auf das "Double" in Texas ein? "20 Runden sind natürlich eine Menge. Ehrlich gesagt waren die zehn Runden heute schon lang", grinst er und will am Sonntag vor allem "ruhig bleiben und das Rennen wie heute einfach auf mich zukommen lassen".

Der Ducati-Pilot hofft, dass er im Grand Prix "genau wie heute nach ein paar Runden wieder einen Vorsprung herausfahren kann". Da die Vorhersage für Sonntag in Austin niedrigere Temperaturen als am Samstag erwarten lässt, hofft er, dass "es einfacher werden wird, konkurrenzfähig zu sein".

Das kann nach der souveränen Performance am Samstag nur als eine Warnung an die gesamte Konkurrenz verstanden werden.

Im Austin-Sprint gelang es Bagnaia schon früh, einen Vorsprung herauszufahren Foto: Motorsport Images

