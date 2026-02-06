Bagnaia nach Sepang-Test happy: "Kann wieder so fahren, wie ich es will"

Francesco Bagnaia hat den MotoGP-Test in Sepang mit einem positiven Gefühl beendet. Am letzten Testtag fuhr der Ducati-Werksfahrer auf Rang fünf, eine halbe Sekunde hinter der Bestzeit. In der kombinierten Wertung aller drei Tage belegte der zweimalige MotoGP-Weltmeister den sechsten Platz (Zeitenliste).

Entscheidend war für den Italiener aber weniger die nackte Rundenzeit als vielmehr das zurückgewonnene Vertrauen in die Front seiner neuen GP26.

Bereits zum Auftakt am Dienstag hatte Bagnaia von einem deutlichen Fortschritt gesprochen. "Alles fühlt sich besser an", lautete sein Fazit. Vor allem beim Anbremsen habe er sofort wieder das gewünschte Gefühl gehabt, ein Bereich, der ihm im Vorjahr Kopfzerbrechen bereitet hatte. Er sprach von mehr Spaß und Vertrauen und betonte, dass Ducati ihm sehr geholfen habe, dieses Gefühl wiederzufinden.

Fokus auf Bremsphase und Gefühl für die Front

Am Mittwoch knüpfte Bagnaia genau dort an und bekräftigte den Fortschritt: "Ich habe gestern vor allem daran gearbeitet, das Gefühl beim Bremsen und Einlenken wiederzufinden", erklärte er mit Blick auf den ersten Testtag. Das habe praktisch sofort funktioniert: "Schon als wir begonnen haben, war es da."

Mit diesem Gefühl könne er nun wieder so fahren, "wie ich es will und wie ich es bevorzuge". Das helfe nicht nur ihm, sondern auch den Ingenieuren. Denn nur wenn das Grundgefühl stimme, könne er neue Teile richtig bewerten: "Ich kann mehr arbeiten, mehr verstehen und neue Komponenten besser einschätzen."

Die Verbesserungen sieht Bagnaia nicht als Überraschung. Es sei schlicht entscheidend gewesen, im Vergleich zum Vorjahr in genau diesem Bereich zuzulegen.

"Schon in der ersten Runde habe ich verstanden, dass das Bike für mich viel besser funktioniert, was das Bremsen und den Motor angeht", zieht der Ducati-Pilot den Vergleich. Und dieses Gefühl habe er auch am Folgetag bestätigen können.

Zufrieden mit dem Motor, noch Luft bei Zeitattacke

Am Motor selbst gab es angesichts der eingefrorenen Entwicklung ("Engine Freeze") keine Revolution, aber wirkungsvolle Detailänderungen. Kleine Details könnten immer einen großen Unterschied machen, meint Bagnaia, und in seinem Fall sei der neue Stand "eine bessere neuen Version". Anpassungen etwa an Auspuff und Airbox seien weiterhin möglich, die Charakteristik habe sich dadurch leicht verbessert.

Am Donnerstag setzten sich die positiven Eindrücke fort. Man habe "sehr gut gearbeitet in Bezug auf die Teile und auch auf die Performance". Einziges kleines Manko sei die Zeitattacke gewesen. "Vielleicht habe diese zu früh angesetzt."

Doch deshalb grämt sich Bagnaia nicht. Früher habe er bei Tests oft versucht, eine "magische Runde" zu fahren. Inzwischen sehe er das differenzierter: Extrem schnelle Rundenzeiten seien nicht immer das Wichtigste. Zwar habe ihm eine richtig starke Einzelrunde gefehlt, doch dafür bleibe beim Thailand-Test noch Zeit.

"Super happy": Sprintsimulation macht Bagnaia Mut

Besonders zufrieden war Bagnaia mit seiner Sprintsimulation: "Alles lief gut, ich habe nur in den letzten drei Runden etwas Zeit verloren." Dort habe er nicht ganz die Konstanz halten können und speziell mit dem Vorderreifen zu kämpfen gehabt.

Er werde nun gemeinsam mit dem Team genau analysieren, wie der Zeitverlust genau entstanden ist. Insgesamt sei er aber "ziemlich sicher, dass wir einen sehr guten Job gemacht haben". Viele der getesteten Teile seien bereits vorentschieden, sodass der Ducati-Pilot in Thailand mit klareren Ideen antreten könne.

Im Vergleich zum Malaysia-Wochenende des Vorjahres, das Bagnaia zwar gewann, aber nicht als einfach in Erinnerung hat, habe sich der Test deutlich besser angefühlt.

Habe er damals viel mehr kämpfen gehabt, sei er diesmal von Beginn an komfortabler unterwegs gewesen und habe ruhiger fahren können, um auf konstante Zeiten zu kommen. Zudem habe man die Sprintsimulation bewusst bei besonders hohen Temperaturen durchgeführt, um ein realistisches Worst-Case-Szenario zu haben. "In jedem Fall bin ich super happy mit der Arbeit", betont der Doppelweltmeister.

Aero-Entscheidung noch offen, Tendenz erkennbar

Ein zentrales Testthema war die Aerodynamik. Bagnaia probierte unterschiedliche Varianten. Die Richtung sei ein Mix aus neuen Verkleidungen, ähnlich der 2025er-Version, aber weiterentwickelt. Eine finale Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Sollte jedoch am nächsten Tag bereits ein Rennen stattfinden, wüsste Bagnaia, wofür er sich entscheiden würde: für die Spezifikation, die er in der Simulation gefahren ist. Auf Nachfrage bestätigt er, dass es sich "mehr oder weniger" um eine Kombination aus älteren Frontflügeln und angepassten Seiten handele.

Die neue Ducati-Verkleidung mit größeren Winglets erwies sich als schwierig Foto: Getty Images AsiaPac

In Thailand sollen die Eindrücke bestätigt werden. Auch wenn sich die aktuell getestete Lösung gut angefühlt habe, bringe erst der nächste Test Gewissheit. Das gelte auch für die Schwinge, die nicht nur Vibrationen reduzieren, sondern den Grip "in einem anderen Bereich und zu einem anderen Zeitpunkt" verbessern soll.

GP26 klar bevorzugt, aber Thailand als Gradmesser

Grundsätzlich ist Bagnaia aber schon jetzt von der neuen GP26 überzeugt. Die Spezifikation sei im Wesentlichen festgelegt und er fühle sich mit ihr besser als mit der GP25.

Auf die große Frage, ob damit die Probleme aus dem vergangenen Jahr für die anstehende Saison gelöst seien, reagiert Bagnaia aber noch zurückhaltend. Sepang sei wichtig gewesen, aber auch eine Strecke, auf der er traditionell stark ist. Thailand werde daher der entscheidende Prüfstein. Dort habe er im Vorjahr große Schwierigkeiten gehabt. Entsprechend wichtig sei ein guter Start in den nächsten Test.

Positiv bewertet er die neue Herangehensweise des Teams: Man habe diesmal gewartet, bis er sich wirklich wohl auf dem Motorrad fühlte, bevor man intensiv neue Teile testete. Erst dann habe er mit der Detailarbeit begonnen, und genau das sei "viel besser" gewesen, weil ab diesem Moment alles reibungsloser funktionierte.