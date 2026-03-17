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Bagnaia über Valentino Rossi und Marc Marquez: "Sie haben eines gemeinsam"

Francesco Bagnaia spricht über die Krise, Marc Marquez und die Unterstützung von Valentino Rossi - Eine Eigenschaft verbindet für ihn beide Ausnahmefahrer

Gerald Dirnbeck
Veröffentlicht:
Bagnaia über Valentino Rossi und Marc Marquez: "Sie haben eines gemeinsam"

Valentino Rossi und Marc Marquez im Duell in Misano 2019

Foto: Marco Bertorello / AFP via Getty Images

Nach dem schwierigen Vorjahr startete Francesco Bagnaia mit neuem Mut in das neue Jahr. Bei den Wintertestfahrten sprach er von einem guten Gefühl mit der weiterentwickelten Ducati und lobte die Ingenieure. Auch Teammanager Davide Tardozzi merkte an, dass er wieder den "alten" Bagnaia erkenne und er wieder zu erfolgreicher Stärke zurückgefunden habe.

Der Saisonauftakt in Thailand verlief für Ducati insgesamt, aber besonders für den zweimaligen MotoGP-Weltmeister schwierig. Er schaffte es nicht ins Q2. Im Sprint und im Grand Prix sah Bagnaia die Zielflagge jeweils als Neunter.

Trotzdem machte er sich nach diesem schwierigen Auftaktwochenende keine Sorgen, denn er erkannte deutlich mehr Potenzial, das Ducati in Thailand nicht umsetzen konnte. Auch als Fahrer wirkt er nach der Winterpause reflektierter.

"Marc kam und hat dominiert, da kann man nichts sagen", spricht er im Interview mit GPOne.com Klartext. "Ich konnte ein Motorrad nicht fahren, das sich im Vergleich zum Vorjahr verändert hatte, als es perfekt war. Ich hatte extreme Schwierigkeiten."

"Ich habe nicht unter Marc gelitten, sondern darunter, dass ich mein Potenzial nicht abrufen konnte. Man lernt immer. Ich habe verstanden, dass ich konkurrenzfähig sein kann, wenn das Motorrad Potenzial hat."

"Ich arbeite daran zu lernen, noch mehr von mir selbst einzubringen, wenn es Schwächen hat - so wie in Thailand oder im gesamten letzten Jahr", sagt Bagnaia. Unterstützung erhält er auch aus seinem Umfeld, vor allem in der VR46-Akademie und von Valentino Rossi.

Feedback von Rossi, Stoner und Marquez

Seit 2014 ist er Teil des Förderprogramms der MotoGP-Legende. 2018 eroberte Bagnaia mit VR46 den Weltmeistertitel in der Moto2-Klasse. Es ist der bislang einzige Weltmeistertitel der italienischen Mannschaft.

"Ich bin für diese Möglichkeit extrem dankbar. Aus sportlicher Sicht war Valentino zusammen mit Carlo (Casabianca; Anm. d. Red.), meinem Trainer, ganz sicher die Person, die mir am meisten geholfen hat. Ich versuche, von allen so viel wie möglich mitzunehmen."

Auch mit Casey Stoner, dem ersten MotoGP-Weltmeister von Ducati, stand Bagnaia regelmäßig in Kontakt und tauschte sich mit ihm aus. Als der Australier im Vorjahr ein Rennen besuchte, unterhielt er sich mit Bagnaia, um ihn in der schwierigen Phase mit Ratschlägen zu unterstützen.

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia ist der erfolgreichste MotoGP-Fahrer von Ducati

Foto: AFP

"Casey war mir in einigen Momenten nahe, und seine Hilfe macht den Unterschied", lobt er den zweimaligen MotoGP-Weltmeister. "Marc in der Box zu haben, ist positiv. Ich kann seine Daten sehen und mit ihm sprechen. Vale und Marc haben eine Sache gemeinsam: Entschlossenheit."

"Auf der Strecke setzen sie dir alles entgegen, um vor dir zu bleiben. Ich bin nie gegen Casey gefahren, aber er hatte ein unglaubliches Gespür. Er hat den Unterschied dadurch gemacht, dass er sich an verschiedene Situationen anpassen konnte."

Stoner gewann mit Ducati 23 Grands Prix. Bagnaia ist mit 31 Siegen der erfolgreichste Ducati-Fahrer in der Königsklasse des Motorradrennsports. Allerdings deutet alles darauf hin, dass sich ihre Wege am Ende der Saison trennen werden.

Pedro Acosta wird 2027 der neue Teamkollege von Marc Marquez sein. Bagnaia zieht es zu Aprilia und wird dort Teamkollege von Marco Bezzecchi. Seit 2019 fährt er für Ducati. Zunächst zwei Jahre im Pramac-Team und anschließend im Werksteam der Roten.

"Mein Traum und mein Ziel waren es, meine MotoGP-Karriere mit ihnen zu beginnen und zu beenden. Leider hatten wir in der vergangenen Saison mehrere Schwierigkeiten, und es ist normal, dass sich die Dinge ändern können", so Bagnaia.

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