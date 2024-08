Bastianini nach Silverstone-Doppelsieg: "In der Sommerpause viel nachgedacht"

Vor wenigen Wochen hatte Enea Bastianini verraten, dass er beginnend mit dem Silverstone-Wochenende im MotoGP-Kalender 2024 seine Qualifying-Strategie umstellen wolle. Gesagt, getan.

Mit dem dritten Startplatz im Silverstone-Qualifying hat es der Ducati-Werkspilot erstmals seit Ende März (Portimao) wieder in die erste Reihe geschafft. Und aus dieser sind ihm nun direkt zwei Siege gelungen: erst im Sprint am Samstag und tags darauf auch im Grand Prix.

Der Doppelsieg am Großbritannien-Wochenende ist für Bastianini eine große Genugtuung. Einen Sprint hatte er zuvor noch nie gewonnen, einen Grand Prix zuletzt im November des vergangenen Jahres in Sepang (Malaysia).

"Ich freue mich sehr über meine Ergebnisse an diesem Wochenende", sagt Bastianini und nimmt Bezug auf seine umgestellte Qualifying-Strategie: "In der Sommerpause habe ich viel darüber nachgedacht, in welchen Bereichen ich mich noch steigern kann. Meine Pace war auch bei den Rennen zuvor schon gut. Aber oft kam ich von weit hinten in der Startaufstellung, weil ich die Zeitattacke im Qualifying nicht optimal hinbekommen hatte."

"An diesem Wochenende nun", so Bastianini weiter, "habe ich für die Zeitattacke eine andere Herangehensweise gewählt. Die war gut. Gestern habe ich erstmals einen Sprint gewonnen und heute gleich das richtige Rennen hinterher. Ich bin wirklich sehr glücklich, noch dazu, weil ich der Sieger bei den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Grand-Prix-Sports bin."

FOTOS: Enea Bastianini beim GP Großbritannien in Silverstone

Seinen Triumph am Sonntag fuhr Bastianini mit Ducatis Retro-Design von 2003 ein. Es war eine Hommage an den ersten MotoGP-Sieg der Marke, den damals in Barcelona Loris Capirossi erzielt hat. Was seinen Helm betrifft, war Bastianini am Sonntag mit einem Design unterwegs, das jenem von Mike Hailwood nachempfunden war.

Lieb Lob von Marc Marquez und Aleix Espargaro

Wie souverän Bastianini an diesem Wochenende agierte, das ist auch anderen im Ducati-Lager aufgefallen, allen voran Marc Marquez aus dem Gresini-Team und Marco Bezzecchi aus dem VR46-Team. "Ehrlich gesagt ist sein Fahrstil ziemlich seltsam, gleichzeitig aber sehr effizient", sagt Marquez über Bastianini. Dem Italiener gelingt es häufig, sich die Reifen für die Schlussphase eines Rennens besser einzuteilen als es andere können.

"Wenn die Reifen frisch sind, dann hat er größere Schwierigkeiten als 'Pecco' und Martin. Aber sobald die Reifen abgefahren sind, ist er extrem schnell", urteilt Marquez. Und dem Spanier, der 2025 Bastianinis Nachfolger im Ducati-Werksteam wird, ist noch etwas aufgefallen: "Er schafft es, die Kurven mit weniger Schräglage zu fahren. Auf dieser Strecke hier habe ich es bei ihm kein einziges Mal gesehen, dass seine Reifen durchgedreht hätten. Er fährt einfach sehr effizient."

Bastianinis reifenschonende Fahrweise sorgt bei den Gegnern für Staunen Foto: Motorsport Images

Bezzecchi sagt: "Enea ist immer schnell. An diesem Wochenende hatte er direkt von Freitag an ein sehr gutes Gefühl. Wenn man dieses Gefühl hat, dann kann das Wochenende in eine ganz andere Richtung gehen als es sonst der Fall wäre. Ich glaube, er musste an diesem Wochenende einfach nur an den Details arbeiten. Wenn man sich in einer solchen Situation befindet, ist das natürlich fantastisch."

Auch Aprilia-Pilot Aleix Espargaro lobt Bastianini: "So sanft wie er fährt, erinnert er mich an Dani [Pedrosa] an seinen besten Tagen. Wenn er beschleunigt, dann passt er gut auf seinen Hinterreifen auf. Von außen betrachtet sah es so aus, als wäre es diesmal ganz einfach für ihn gewesen." Und Espargaro geht sogar soweit zu sagen: "Wenn er so weiterfährt, dann ist er einer der Favoriten auf den WM-Titel."

Denkt Bastianini jetzt sogar an den WM-Titel?

Sieht das Bastianini selber auch so? In der MotoGP-Gesamtwertung 2024 hat sich der "Reifenflüsterer" an diesem Wochenende an Marc Marquez vorbei auf den dritten Tabellenplatz noch vorn geschoben. Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte beträgt Bastianinis Rückstand auf die WM-Spitze weniger als 50 Punkte.

In Silverstone hat Bastianini über Martin und Bagnaia triumphiert Foto: Motorsport Images

"Im Moment halte ich mich nicht für einen Titelkandidaten", sagt Bastianini. "Warum? 'Pecco' und Jorge haben über alle Rennen gesehen eine bessere Konstanz bewiesen als ich. Diese beiden sind immer vorne. Ja, an diesem Wochenende sind mir Fortschritte gelungen. Aber erst, wenn es so weitergeht, kann ich über die WM nachdenken."

Ganz abwegig scheint ihm dieser Gedanke dann aber doch nicht. Denn abschließend sagt der Italiener, der für 2025/26 bei Tech3-KTM unterschieben hat: "Wenn ich gegen Ende der Saison eine Chance [auf den Titel] haben sollte, wer weiß, was passiert? Schauen wir mal."

Als Marco Bezzecchi genau diese Frage gestellt wird, nämlich ob Bastianini es schaffen kann, Bagnaia und Martin im WM-Kampf 2024 noch zu übertrumpfen, antwortet der VR46-Pilot: "Das weiß ich nicht. Ich gehe aber schon davon aus, dass er für die beiden ein ernsthafter Gegner wird, wenn er so weiterfährt."

Und der Schlusssatz von Marc Marquez über Enea Bastianini am Sonntag in Silverstone lautet: "Wenn für ihn alles zusammenpasst, dann ist er ein Fahrer, der unschlagbar ist."