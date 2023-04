"Beängstigend": Mir muss Zarcos Sturz-Motorrad ausweichen und stürzt selber

Audio-Player laden

An einem ansonsten ruhigen MotoGP-Trainingstag zum Grand Prix von Amerika 2023 in Austin spielte sich die brenzligste Szene in der absoluten Schlussphase des Nachmittagstrainings ab.

In der letzten Runde des zweiten Freitagstrainings auf dem Circuit of The Americas (COTA) kam Johann Zarco (Pramac-Ducati) in Kurve 5 zu Fall. Die Ducati des Franzosen blieb dabei auf der Strecke und rutschte bis in Kurve 6. Der nachfolgende Joan Mir (Honda) musste dem unerwarteten Hindernis ausweichen und hatte in der Auslaufzone von Kurve 6 seinerseits einen Sturz. Verletzt wurde niemand.

"Das war beängstigend", sagt Mir und schildert die Situation aus seiner Sicht: "Zarcos Motorrad kam förmlich auf mich zu. Wenn du in diesen S-Kurven stürzt, dann rutscht das Motorrad bis in die nächste Kurve. Ich habe nicht gesehen, wie Zarco gestürzt ist, denn in dieser Passage der Strecke musste du voll konzentriert sein. Erst als ich in Kurve 5 ankam, sah ich Zarcos Motorrad in Richtung Kurve 6 rutschen."

Weil es es sich bei besagten um einen Richtungswechsel handelt, muss man das Motorrad umlegen. Beim Gedanken an die beiden Rennen - Sprint am Samstag und Grand Prix am Sonntag - warnt Mir: "Wenn in diesen S-Kurven jemand stürzt, dann reißt er jemanden anderen mit aus dem Rennen."

Wie hat Zarco die Situation erlebt? "Ich hatte einen frischen Reifen drauf und mit dem ist mir in maximaler Schräglage das Vorderrad weggerutscht", sagt der Pramac-Ducati-Pilot und merkt an: "Ich wollte unbedingt noch eine Rundenzeit setzen, weil es die letzte Runde war."

"Mein Motorrad", so Zarco weiter, "ist dann bis zur Kurve 6 gerutscht. Und Joan Mir, der ebenfalls auf seiner letzten Runde war, konnte beim Umlegen seines Motorrads zwischen Kurve 5 und Kurve 6 meinem Motorrad einfach nicht ausweichen. Deshalb musste er geradeaus. Schade, aber so etwas kann halt passieren."

Am Samstag müssen Zarco und Mir beide schon im Q1 antreten Foto: Motorsport Images

Den direkten Q2-Einzug für Samstag haben weder Mir noch Zarco geschafft. Der Spanier in Diensten des Honda-Werksteams klassierte sich im Freitagsergebnis an zwölfter Stelle - zwei Positionen vor Zarco, der den Tag auf P14 abschloss.

"Ohne den Sturz von Zarco hätte ich mich vielleicht noch um eineinhalb Zehntelsekunden verbessern können und wäre damit in den Top 10 geblieben. Diese Chance hatten wir leider nicht", ärgert sich Mir.

Gleichzeitig weiß Mir aber, dass er und Zarco nicht die einzigen waren, die sich auf einer letzten schnellen Runde befanden. Aufgrund der gelben Flaggen im Bereich der Kurven 5/6 konnte letztlich niemand mehr eine Schlussattacke setzen.

