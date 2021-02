"Becoming 33" - Brad Binder spricht über seine eigene MotoGP-Dokumentation

Im vergangenen Jahr wurde die Brad-Binder-Dokumentation "Becoming 33" veröffentlicht. In der etwa 52-minütigen Doku wird Binders Weg vom Red-Bull-Rookies-Cup in die MotoGP begleitet. Es wurde in Binders Heimat gefilmt, aber auch alte Aufnahmen aus der Anfangszeit werden gezeigt. Zu Wort kommen seine Eltern und Wegbegleiter.

"Sie ist ziemlich cool", zeigt sich Binder stolz über die von Red Bull erstellte Doku. "Es wurde sehr viel gefilmt, als ich im Rookies-Cup fuhr. Es ist lustig, die Aufnahmen von vor zehn oder acht Jahren jetzt zu sehen. Ich habe schon Vieles davon vergessen."

"Es ist wirklich krass", staunt der KTM-Werkspilot. "Es ist toll, eine eigene Dokumentation zu haben, zumal ich das Gefühl habe, dass meine Karriere gerade erst beginnt. Ich würde sagen, sofern es keine weitere Dokumentation über mich gibt, dann habe ich etwas falsch gemacht (lacht; Anm. d. Red.)."

In der vergangenen MotoGP-Saison debütierte Binder in der Königsklasse. Bereits beim dritten Rennen, dem Tschechien-Grand-Prix in Brünn, holte sich der Rookie seinen ersten MotoGP-Laufsieg. Er beendete seine Debütsaison als WM-Elfter.

Mit Bildmaterial von Red Bull KTM Factory Racing / Polarity Photo.