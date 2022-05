Bei Hitze nicht konkurrenzfähig: Suzuki-Duo in Jerez hinter den Erwartungen

Audio-Player laden

Das Suzuki-Werksteam erlebte beim Grand Prix von Spanien in Jerez kein gutes MotoGP-Rennen. Ex-Champion Joan Mir fuhr mit 13,9 Sekunden Rückstand auf Position sechs ins Ziel. Teamkollege Alex Rins musste nach einem Vorderradrutscher durch das Kies fahren und kam außerhalb der Punkteränge als 19. ins Ziel. Warum war Suzuki in Jerez nicht auf dem Niveau der Konkurrenz?

Joan Mir realisierte zeitig, dass er nicht ums Podium kämpfen kann. "Es ist frustrierend, weil mir bereits in der dritten oder vierten Runde bewusst war, dass ich auf dieser Position das Rennen beenden werde, sofern keiner Probleme bekommt", berichtet der Spanier, der von Startplatz neun ins Rennen ging und ab Runde zwei auf Position sechs seine Runden drehte.

"Die vergangenen Rennen verliefen enttäuschend. Dieses Rennen war keine Ausnahme", bemerkt Joan Mir und nennt die Ursache: "Die Temperaturen waren höher und das bereitete mir Probleme mit der Front. Ich konnte nicht attackieren. Bei diesen Temperaturen steigt die Temperatur des Vorderreifens stark an. Daran müssen wir arbeiten. Ich konnte nichts machen, um dieses Problem zu beheben."

Joan Mir schaffte es in dieser Saison noch nicht aufs Podium Foto: Motorsport Images

"Wir hatten bereits im Vorjahr ähnliche Probleme. Sobald ich im Windschatten anderer Fahrer bin, verschlimmert es sich immer weiter. Ich konnte hier einfach nicht attackieren. Das ist immer so wenn die Temperaturen hoch sind. Wir müssen ein Lösung finden für Strecken, auf denen es heiß ist", fordert der Ex-Weltmeister, der am Montag beim Test nach Lösungen suchen möchte.

Die jüngsten Entwicklungen tragen laut Joan Mir zum Problem bei. "Die Winglets und die ganzen Devices erhöhen den Druck auf das Vorderrad", stellt er fest. "Vor einigen Jahren konnten wir hier ohne Probleme fahren. Jetzt hat jeder diese Probleme. Meiner Meinung nach sind die Vorderreifen zu weich."

Alex Rins nach Schrecksekunde außerhalb der Punkteränge

Teamkollege Alex Rins verlor in Jerez wichtige Punkte für die WM. Von Startplatz 14 aus erlebte der Spanier bereits in Runde eins ein schwieriges Rennen. "Ich bin richtig enttäuscht", gesteht Rins, der Jerez als WM-Vierter verlässt.

"Beim Start hatte ich stark zu kämpfen. Ich startete ein bisschen besser als Pol (Espargaro), der neben mir fuhr. Ich übernahm seine Platzierung, doch dann zog er nach rechts. Bastianini zog nach links. Ich musste vom Gas gehen. Sie haben mich ein bisschen blockiert. Das war mein erstes Problem. In der zweiten Kurve wurde ich in einen weiteren Zwischenfall involviert und musste geradeaus fahren", schildert Rins.

Alex Rins: Keine Punkte beim MotoGP-Heimspiel in Jerez Foto: Motorsport Images

Im Laufe des Rennens hatte Rins ähnliche Probleme mit der Front wie sein Teamkollege. "Es fiel mir im Rennen sehr schwer, das Vorderrad zu kontrollieren. Mir klappte in jeder Kurve das Vorderrad ein, sobald ich ans Gas ging. In Kurve 11 war es am schlimmsten. Dort verlor ich die Front komplett, obwohl ich langsamer war als in der Runde zuvor", kommentiert er die Schrecksekunde.

"Ich kann mir nicht erklären, wie ich das Motorrad im Kiesbett wieder aufrichten konnte", staunt Rins über seinen Save. Er setzte das Rennen in aussichtsloser Position fort. "Das Renntempo war danach nicht schlecht. Aber ich fühlte mich nicht wohl", gesteht der Suzuki-Pilot.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.