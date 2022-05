Beide Werks-KTM in den Top 10: Binder fehlen nur 4,1 Sekunden zum Sieger

Audio-Player laden

KTM-Werkspilot Brad Binder kam beim Grand Prix von Italien in Mugello nur vier Sekunden hinter Sieger Francesco Bagnaia ins Ziel und wurde als Siebter gewertet. Im finalen Renndrittel fuhr Binder mit seiner KTM RC16 sehr gute Rundenzeiten. Doch von Startplatz 16 aus hatte der Südafrikaner viel Arbeit vor sich. Wäre Binder von einem besseren Startplatz aus ein Kandidat für das Podium gewesen?

"Es war ein Wochenende voller Höhen und Tiefen"; bilanziert Binder, der zusammen mit seiner Crew viele Änderungen vornahm, um ein besseres Gefühl zu finden. "Nach dem Warm-up am Morgen hatte ich eine klare Vorstellung davon, was ich tun musste, um einen Schritt zu machen und ein gutes Rennen zu fahren", erklärt er.

"Das Team hat großartig gearbeitet, um mir diese Möglichkeit zu geben. Ich fühlte mich stark, vor allem in den letzten zehn Runden", berichtet Binder, der bereits beim Start viele Positionen gutmachen konnte und sich danach in der Verfolgergruppe behaupten konnte. Doch im Qualifying verbaute sich Binder erneut ein besseres Rennergebnis.

Mit neuen Reifen ist KTM nicht so stark wie die Konkurrenz

Mit frischen Reifen ist Binder nicht schnell genug. "Wir müssen mit den neuen Reifen noch an unseren Rundenzeiten und an unserem Renntempo arbeiten. Ich habe am Anfang Zeit verloren, konnte sie aber bis zum Ende wieder aufholen. Ich bin auch ein bisschen frustriert, weil ich weiß, dass wir etwas besser hätten abschneiden können als wir es getan haben", trauert er einem besseren Ergebnis hinterher.

"Wir hatten am Start einfach nicht den Speed, aber wir haben jetzt eine Menge Daten von den Änderungen, die wir an diesem Wochenende vorgenommen haben, und ich hoffe, dass uns das für das nächste Wochenende in Barcelona helfen wird", so Binder.

Auch Miguel Oliveira fährt in Mugello in die Top 10

Teamkollege Miguel Oliveira arbeitete sich ebenfalls von einem schlechten Startplatz in die Top 10 vor. Der Portugiese wurde als Neunter gewertet. "Ein schönes Rennen. Wir waren konkurrenzfähig", freut sich Oliveira. Im Laufe des Rennen hatte der KTM-Pilot mit der Haftung des Hinterrads zu kämpfen.

Miguel Oliveira behauptete sich unter anderem vor Pole-Setter Fabio di Giannantonio (49) Foto: Motorsport Images

"Ich merkte, dass der Grip am Hinterrad stark abbaute. Es baute stärker ab, als ich erwartet hatte. Das wirkte sich auf meine Pace aus. Ich denke, ich hätte näher an die Gruppe vor mir herankommen können. Wie auch immer, wir haben einen Platz unter den ersten Zehn erreicht, und das war wichtig für mich und das Team nach dem Misserfolg in Le Mans. Ich fahre motiviert nach Barcelona und will es besser machen", erklärt Oliveira.

Der KTM-Teammanager schaut bereits auf Barcelona

KTM-Teammanager Francesco Guidotti ist mit Platz sieben und Platz neun zufrieden, nachdem das Wochenende überhaupt nicht gut anfing: "Ein solides Rennen, was den Abstand zum Sieger und zum Podium angeht. Das größte Problem ist, dass wir aus der fünften Reihe starten. Der Rückstand nach der ersten Runde ist noch zu groß."

Gute Erinnerungen an Barcelona: Miguel Oliveira gewann das Rennen im Vorjahr Foto: Motorsport Images

"Wir wissen, dass wir uns im Qualifying verbessern müssen. Das ist der erste Schritt, den wir machen müssen, um ein besseres Rennergebnis zu erzielen. Es reicht vielleicht noch nicht zum Sieg, aber es wird helfen, um mit der Spitzengruppe mitzufahren und zu verstehen, was uns dank der Kommentare der Fahrer und der Daten, die sie sammeln können, fehlt", so Guidotti.

"Wir blicken jetzt auf Barcelona und sind etwas zuversichtlicher", bemerkt der Italiener. "Das ist eine weitere Strecke, auf der wir gut abschneiden können. Wir haben auch noch einen weiteren Test. Wir haben einiges auszuprobieren, auch wenn Barcelona ziemlich seltsam sein kann und sich die Bedingungen während des Wochenendes und auch während des Tests stark verändern, sodass wir mit unserer Analyse vorsichtig sein und die richtigen Informationen sammeln müssen. Trotzdem freuen wir uns auf diesen Prozess."

