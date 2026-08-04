Beirer über KTM-Zukunft: "Die 850er braucht extrem starke Fahrer"

KTM stellt sich für die Zukunft der MotoGP neu auf. Mit Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio setzt der österreichische Hersteller ab der Saison 2027 auf ein neues Fahreduo, das bereits Rennsiege in der Königsklasse gefeiert hat und gleichzeitig noch Entwicklungspotenzial besitzt.

KTM-Motorsportchef Pit Beirer sieht in der Kombination aus Erfahrung, Geschwindigkeit und Persönlichkeit die ideale Besetzung für den Start in die neue 850-ccm-Ära.

Der Wechsel kommt für KTM zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Mit dem Beginn der neuen Regelära 2027 könnte sich das Kräfteverhältnis grundlegend verändern. Gleichzeitig musste der Hersteller den Abschied von Pedro Acosta verkraften, der ursprünglich als langfristiger Eckpfeiler des Projekts aufgebaut worden war.

Für Beirer war die Suche nach einem Ersatz deshalb keine einfache Aufgabe. am Ende glaubt er aber, mit Marquez und Di Giannantonio die richtige Antwort gefunden zu haben. "Für uns war es vielleicht ein entscheidender Moment, was auf dem Fahrermarkt passiert ist", sagt der Österreicher gegenüber MotoGP.com.

"Aber als alles ziemlich turbulent wurde, konnten wir zwei Jungs auf diesem Niveau sichern. Sowohl Alex als auch Fabio haben unglaubliche Fähigkeiten für die MotoGP. Was sie können, haben sie auf der Strecke bewiesen. Jeder kann das sehen."

Dabei betont der KTM-Verantwortliche nicht nur die sportlichen Qualitäten der beiden Neuzugänge. Auch menschlich passen die beiden Fahrer aus seiner Sicht hervorragend in das Projekt. "Sie sind einfach wirklich nette Jungs. Alles in allem freuen wir uns sehr auf die kommende Saison", sagt Beirer.

Schwierige Nachbesetzung von Pedro Acosta

Die Verpflichtungen von Marquez und Di Giannantonio sind auch eine Reaktion auf den Verlust von Acosta. Der Spanier war über Jahre eng mit KTM verbunden, vom Red Bull Rookies Cup über den Moto3-Weltmeistertitel bis zum Moto2-Championat führte der gemeinsame Weg schließlich in die Königsklasse.

"Es ist kein Geheimnis: Wir mussten akzeptieren, dass Pedro uns verlassen möchte", gibt Beirer zu. "Er war so lange bei uns - Rookies Cup, Moto3-Weltmeister, Moto2-Weltmeister, die Verletzung am Bein, die Rückkehr danach. Wir haben gemeinsam so viele Dinge durchgemacht und das Projekt mit ihm als Fahrer aufgebaut."

Der Verlust eines solchen Talents habe KTM zunächst vor eine ungeplante Herausforderung gestellt. "Es gab einen Moment, in dem es für uns ehrlich gesagt ziemlich frustrierend war, weil wir natürlich nie für einen Ersatz geplant hatten. Wir hatten irgendwie alle Karten auf ihn gesetzt", erklärte der KTM-Motorsportchef.

Doch die Situation habe sich schnell verändert. "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Wir konnten sehen, dass sich diese Jungs sehr stark entwickeln. Beide haben in diesem Jahr noch einmal einen klaren Schritt nach vorne gemacht."

Neue Regelära als Chance für KTM

Neben der Fahrerfrage spielt für Beirer auch der Wechsel auf das neue 850er-Reglement eine zentrale Rolle. KTM sieht darin nicht nur eine Herausforderung, sondern auch die Möglichkeit, das eigene MotoGP-Projekt grundlegend weiterzuentwickeln.

"Das ist für KTM ein perfekter Neustart", findet Beirer. "In unserem bisherigen Projekt hatten wir nie wirklich die Möglichkeit, alles noch einmal komplett zu überdenken und größere Änderungen an der Charakteristik des Motorrads vorzunehmen."

Bisher habe sich die RC16 Schritt für Schritt weiterentwickelt. "Das Motorrad ist einfach gewachsen. Man baut immer weiter darauf auf. Jetzt aber sind all die Erkenntnisse aus den beiden Motorradgenerationen, die wir in unserer kurzen MotoGP-Geschichte hatten, in die 850er gepackt", blickt Beirer voraus.

Dabei sieht er die Fahrer als entscheidenden Faktor. Ein neues Motorrad allein reiche nicht aus, um in der MotoGP erfolgreich zu sein. "Die 850er braucht auch extrem starke Fahrer", erklärt er. Genau hier sieht er die neue KTM-Aufstellung im Vorteil.

Beier sieht Erfahrung und Entwicklungspotenzial

Alex Marquez bringt vor allem Erfahrung aus unterschiedlichen MotoGP-Projekten mit. Nach schwierigen Jahren bei Honda fand der jüngere Bruder von Marc Marquez bei Gresini-Ducati zu alter Stärke zurück und entwickelte sich zu einem konstanten Spitzenfahrer. 2025 wurde er hinter Marc Vizeweltmeister.

Di Giannantonio wiederum arbeitete sich nach seinem MotoGP-Einstieg kontinuierlich nach vorne und etablierte sich zuletzt als regelmäßiger Anwärter auf Podiumsplätze.

Für KTM ist genau diese Mischung entscheidend: zwei Fahrer, die bereits Rennen gewinnen können, aber noch nicht am Ende ihrer Entwicklung stehen. Beirer glaubt deshalb, dass für die neue Saison nun alle wichtigen Bausteine vorhanden sind: "Ich habe das Gefühl, dass dieses Paket jetzt komplett wird."