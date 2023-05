Bestätigt: Marc Marquez gibt sein MotoGP-Comeback in Le Mans

Der Termin für das MotoGP-Comeback von Marc Marquez steht fest. Am Freitag dieser Woche, dem Trainingstag zum Grand Prix von Frankreich in Le Mans, wird der Honda-Star erstmals seit dem Saisonauftakt wieder antreten. Das wurde am Mittwochvormittag seitens Honda bestätigt.

Beim Saisonauftakt, dem Grand Prix von Portugal am 26. März, hatte sich Marquez beim Unfall mit Miguel Oliveira den Mittelhandknochen am rechten Daumen gebrochen. Eine Operation wurde umgehend vorgenommen, aber um den Bruch vernünftig ausheilen zu lassen, hat Marquez auf Anraten der Ärzte drei Rennwochenenden ausgelassen.

So war der Honda-Werkspilot weder in Argentinien (Termas de Rio Hondo) noch in den USA (Austin) noch in Spanien (Jerez) am Start. In diesem Zeitraum wurde er mehrmals ärztlich untersucht. Die letzte Untersuchung erfolgte am Dienstag dieser Woche. Dabei hat Marquez grünes Licht für sein Comeback bekommen.

"Nach Konsultationen mit drei verschiedenen medizinischen Teams sind alle Beteiligten mit der Heilung des Knochens zufrieden und Marquez wird in Frankreich wieder auf der Strecke sein", teilte Honda in einem offiziellen Statement mit.

Marquez selbst betont: "Ich bin wirklich glücklich, wieder im Repsol Honda Team zu sein und wieder auf meinem Motorrad zu fahren."

Eine besonderen Dank richtet der Spanier an sein medizinisches Team "für seine Professionalität und seine Ratschläge" in den vergangenen Wochen. "Natürlich will man als Fahrer immer so schnell wie möglich zurück sein, aber bei einer Verletzung wie dieser war es wirklich wichtig, sie ausheilen zu lassen", so Marquez weiter.

"Jetzt bin ich hier und konzentriere mich voll auf das Fahren, und ich mache mir keine Sorgen um die Verletzung, da sie vollständig ausgeheilt ist. Mal sehen, was der Grand Prix von Frankreich bringt." Dreimal konnte er diesen bereits gewinnen.

Unabhängig von der Honda-Mitteilung zu Marquez' Comeback wurde am Dienstag eine Mitteilung vom Motorrad-Weltverband FIM herausgegeben. Sie besagt, dass die Strafe, die sich Marquez für den Portugal-Unfall mit Oliveira vorübergehend eingefangen hatte, aufgrund der Rechtslage als absolviert gilt. Somit muss Marquez am Sonntag im Grand Prix von Frankreich in Le Mans keine doppelte Long-Lap-Penalty mehr antreten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.