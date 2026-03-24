Bester Ducati-Fahrer: Di Giannantonio schwärmt vom Duell mit Marquez

Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) zeigte in Brasilien eines seiner besten MotoGP-Wochenenden. Am Freitag hatte es noch gar nicht danach ausgesehen, denn auf der neuen Strecke in Goiania war er bei teils feuchten Bedingungen nur 20. Aber im Qualifying schaffte er den Q2-Einzug und sicherte sich anschließend sogar die Poleposition.

Es war nach Mugello 2022 überhaupt erst seine zweite Poleposition in der MotoGP. Im Sprint musste sich Di Giannantonio knapp Marc Marquez geschlagen geben und verpasste als Zweiter seinen ersten Sieg im Samstagsrennen.

Im Grand Prix setzte sich "Diggia" im Duell gegen den amtierenden Weltmeister durch, aber die beiden Aprilia-Fahrer hatten sich zu diesem Zeitpunkt an der Spitze bereits abgesetzt. Di Giannantonio belegte damit als bester Ducati-Fahrer Platz drei.

"Es gab nur eine Option: Ich gewinne. Ich habe alles dafür gegeben", sagt Di Giannantonio über den Zweikampf. "Ich hatte einige Gelegenheiten, um zu überholen, und dann machte er exakt denselben Fehler wie ich im Sprint. Es war haargenau dasselbe."

"Also habe ich dort überholt. Der Kampf hat super viel Spaß gemacht. Wie immer ein bisschen aggressiv mit ihm, aber super unterhaltsam. Vielleicht habe ich es noch mehr genossen, weil ich den Kampf gewonnen habe."

Wie ist es, mit jemandem wie Marquez zu kämpfen? "Es war wunderschön. Wenn Racing so läuft, ist es egal, wer es ist - es ist wunderschön. Es war sauberes Racing, wirklich eng, aber alles war von meiner Seite und von seiner Seite völlig sauber. Es war wirklich wunderschön."

"Natürlich ist es noch schöner, weil ich den Kampf gewonnen habe, das ist ganz normal. Und es ist auch irgendwie kurios, wie ich schon sagte, dass ich den Kampf mit demselben Fehler gewonnen habe, den ich im Sprint gemacht habe."

Di Giannantonios Sonntag begann mit einem Sturz im Warm-up. Da auch Teamkollege Franco Morbidelli am Vormittag stürzte, hatten die VR46-Mechaniker sehr viel Arbeit und mussten die Mittagspause streichen.

Di Giannantonio war auf die linke Schulter gefallen, die ihm 2024 Probleme bereitet hatte. Um eine Operation vorzuziehen, ließ er damals die letzten drei Saisonrennen aus. Der erneute Sturz auf diese Schulter im Warm-up war deshalb nicht ideal.

Der dritte Platz war für Fabio Di Giannantonio sehr wichtig Foto: Getty Images South America

"Ich hatte meinen Sturz am Morgen ein bisschen unterschätzt. Ich sagte: Nein, mir geht es gut, alles okay, kein Problem. Aber dann beim ersten harten Bremsmanöver spürte ich schon so ein Pochen, sagen wir mal, im Gelenk, und ich begann, die Schmerzen ein bisschen zu spüren."

"Dadurch habe ich hier und da die Konzentration verloren", sagt der 27-Jährige. "Dann habe ich meinen Rhythmus gefunden, aber ich sah, dass die anderen vorne früh im Rennen eindeutig etwas mehr hatten als ich und als wir als Ducati."

Wo Aprilia laut Di Giannantonio besser ist

Di Giannantonio fährt auch in diesem Jahr das aktuelle Werksmotorrad. Dass er in Brasilien bester Ducati-Fahrer war, war für ihn eine Genugtuung. Aber auch er musste eingestehen, dass Aprilia auch an diesem Wochenende schneller war.

"Wenn die Bedingungen mit der Hitze und allem etwas rutschiger werden, haben sie etwas mehr. Wir versuchen, das zu verstehen und daran zu arbeiten, uns zu verbessern. Aber ja, trotz allem bin ich froh, dass wir mit unserer Ducati wirklich gute Arbeit leisten."

"Wir wissen, dass andere Hersteller, wie wir sehen, im Vergleich zu den Vorjahren Fortschritte gemacht haben, und auch wir müssen uns verbessern. Aber es ist so schön, dass wir als Team jetzt auch innerhalb von Ducati auf dem Spitzenniveau angekommen sind."

VR46 ist nach Brasilien das beste Ducati-Team Foto: Getty Images South America

"Denn letztendlich performen wir gerade wirklich sehr gut. Also bin ich viel glücklicher über die Arbeit, die wir in der Garage und in diesem Winter geleistet haben, als über den Kampf [mit Marc] selbst."

Es war ein wichtiges Wochenende für Di Giannantonio, denn seine Zukunft für das nächste Jahr ist noch offen. In Brasilien sickerte im Paddock durch, dass Fermin Aldeguer im nächsten Jahr von Gresini zu VR46 wechseln wird.

Di Giannantonio muss sich mit guten Ergebnissen empfehlen, um entweder bei VR46 bleiben zu können oder in einem anderen Team einen Platz zu finden. Nach zwei Rennwochenenden ist er als WM-Vierter der beste Ducati-Fahrer. Er hat drei Punkte mehr auf dem Konto als Marc Marquez.

"Ja, ich bin super happy über das Wochenende, wirklich super happy über dieses Podium", strahlt der 27-Jährige. "Das Team hat es nach der harten Arbeit nach dem Warm-up wirklich verdient. Bei meinem Sturz habe ich das Motorrad komplett zerstört."

"Deshalb sind sie nicht zum Mittagessen gegangen. Sie waren voll auf das Motorrad konzentriert und sind einfach unglaublich. Sie haben ein Podium verdient!" In der Teamwertung belegt VR46 nach zwei Rennwochenenden Platz vier und ist damit das beste Ducati-Team.