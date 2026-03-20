Bezzecchi im Brasilien-Training 20.: Das steckt hinter seinem großen Rückstand

Licht und Schatten bei Aprilia am MotoGP-Trainingstag in Brasilien. Als das entscheidende Training begann, fing es leicht zu regnen an. Trotzdem nahmen alle Fahrer ihre Qualifying-Versuche mit Slicks in Angriff. Jorge Martin konnte sich mit guten Rundenzeiten in Szene setzen und wurde Vierter.

Auch Trackhouse-Fahrer Ai Ogura schaffte als Zehnter die direkte Q2-Qualifikation. Ganz anders sah es bei den anderen beiden Aprilia-Fahrern aus. Marco Bezzecchi, der den Saisonauftakt in Thailand gewonnen hatte, lag zwei Sekunden zurück und wurde nur 20.

Auch bei Raul Fernandez, dem zweiten Trackhouse-Fahrer, lief es nicht gut. Ihm fehlten 2,6 Sekunden auf die Spitze, wodurch er direkt hinter Bezzecchi auf dem 21. Platz landete. Warum hatten sie so große Schwierigkeiten auf der neuen Goiania-Strecke?

"Na ja", beginnt Bezzecchi seine Einschätzung. "Heute Morgen war es ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich hatte ein gutes Gefühl und war ziemlich schnell. Am Nachmittag, vor allem im ersten Run, also in der Phase mit dem noch besten Wetter, hatten wir ganz klar ein paar Probleme."

"Wir müssen noch verstehen, was genau nicht gestimmt hat, aber die Ingenieure arbeiten schon daran." Hat er eine Vermutung, woran es gelegen hat? "Schwer zu sagen. Ich glaube, man kann es sich denken, aber ich weiß es nicht", antwortet er ausweichend.

Aprilia-Teammanager Paolo Bonora weiß, woran es gelegen hat. In der englischsprachigen TV-Übertragung von MSEG erklärte er: "Wir versuchen zu verstehen, warum er nicht das Vertrauen findet, um zu pushen. Diese Strecke musst du erst verstehen, dafür brauchst du das richtige Gefühl."

"Wenn du nicht pushst, bekommst du keine Temperatur in den Reifen, und wenn du keine Temperatur in den Reifen bekommst, kommt auch das Gefühl nicht. Das ist also etwas, das du dir erst erarbeiten musst. Das ist nicht die richtige Situation, um eine neue Strecke zu verstehen."

Paolo Bonora verrät, dass Bezzecchi die Reifen nicht auf Temperatur brachte Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Auch Fernandez bekam die Reifen nicht auf Temperatur, wie er selbst zugibt: "Aus irgendeinem Grund konnte ich den Hinterreifen nicht gut auf Temperatur bringen. Das war mein Hauptproblem. Wir haben die Daten von Jorge Martin, der schnell war, und auch von Ai."

"Ich muss verstehen, was ich auf dem Motorrad tun muss, um die Reifen besser aufzuwärmen. In so einer Situation auf einer neuen Strecke ist es schwer, alles richtig zu verstehen. Ich brauche mehr Zeit, um mir die Daten anzusehen und zu verstehen, was ich tun muss."

Als es in der zweiten Trainingshälfte etwas mehr regnete, fuhr Bezzecchi als einziger Fahrer noch einmal auf die Strecke. Er wollte versuchen, seine Rundenzeit doch noch zu verbessern, aber die Bedingungen ließen es nicht mehr zu.

Raul Fernandez hatte das gleiche Problem wie Marco Bezzecchi Foto: EVARISTO SA / AFP via Getty Images

"Ich habe es versucht, weil ich am Ende im hinteren Teil der Zeitenliste lag. Also bin ich das Risiko eingegangen", sagt Bezzecchi dazu. "Aber der Regen wurde immer stärker, und es war unmöglich, sich noch zu verbessern. Leider hat es nicht gereicht."

"Das Problem war der Anfang, als die Strecke in ihrem besten Zustand war. Auch da war es noch extrem schwierig, weil sie nicht richtig abtrocknete, aber in diesem Moment war ich einfach nicht schnell genug, und die anderen waren deutlich besser. Sagen wir so: Ich habe das Timing verpasst."

Bezzecchi und Fernandez stehen am Samstag vor der Aufgabe, es über Q1 doch noch ins Q2 zu schaffen. Allerdings könnte auch am Samstag das Wetter wechselhaft sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Bedingungen entwickeln.

Auch die Ingenieure müssen die Erkenntnisse des wechselhaften Trainingstags richtig interpretieren, vor allem in Bezug auf die Elektronikabstimmung. Bonora betont dennoch: "Um ehrlich zu sein: Wir sind zuversichtlich. Trotz des schlechten Ergebnisses im Klassement sind wir überzeugt, dass wir am Abend etwas verstehen werden, das uns für morgen hilft."