Bezzecchi-Rückkehr nach Rennsperre: "Es war ein sehr schwerer Moment"

Nach seiner Rennsperre beim Grand Prix von Tschechien in Brünn meldet sich Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi vor dem kommenden Wochenende in Assen zurück und blickt dabei vor allem selbstkritisch auf die vergangenen Tage.

Der Italiener spricht offen über die Konsequenzen seines Verhaltens, die emotionale Belastung und den Anspruch, aus dem Vorfall nachhaltig zu lernen.

"Ich entschuldige mich noch einmal"

Die Ereignisse in Brünn haben bei Bezzecchi sichtbare Spuren hinterlassen. Rückblickend findet er klare Worte für sein Verhalten und übernimmt vollständig die Verantwortung.

"Es war ein schwieriges Wochenende, aber auch diese Tage danach waren extrem hart. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich noch einmal für mein Verhalten in Brünn zu entschuldigen. Es war eine sehr schlechte Geste von mir und ich habe die Situation nicht richtig gehandhabt", erklärt er am Donnerstag in Assen.

Besonders die Auswirkungen auf sein Umfeld beschäftigen ihn: "Ich habe mich sehr schlecht gefühlt und fühle mich immer noch nicht gut, nicht nur für mich, sondern für mein Team, das Werk, für die gesamte Meisterschaft, die so ein Bild nicht verdient hat. Und auch für den Streckenposten, der am meisten betroffen war. Ich entschuldige mich nochmals und versuche, nach vorne zu schauen und mich zu konzentrieren."

Sperre als Einschnitt und als Lernmoment

Die Rennsperre selbst akzeptiert Bezzecchi ohne Einschränkung. Im Gespräch beschreibt er, dass er die Entscheidung nachvollziehen konnte: "Ich habe die Strafe vollständig verstanden. Ich denke, sie war richtig, und ich habe alles akzeptiert. Ich habe versucht, das als Chance zu sehen, als Person besser zu werden."

"Wir sind Fahrer und wir wollen fahren, aber am Ende ist es so. Es ist eine Gelegenheit zu wachsen und mich in allen Bereichen zu verbessern, auch fahrerisch", betont er.

Besonders emotional schildert Bezzecchi auch die direkte Konfrontation mit der Situation nach dem Vorfall. Er habe sich bewusst Zeit genommen, bevor er sich entschuldigte: "Ich bin später zum Streckenposten gegangen, weil ich nicht wollte, dass es so wirkt, als würde ich mich nur entschuldigen, um die Strafe zu vermeiden."

Das persönliche Gespräch beschreibt er als sehr intensiv. "Wir haben beide geweint. Es war ein sehr schwerer Moment, aber auch ein Moment, der mir viel Last genommen hat."

Gleichzeitig bleibt die Einsicht in die Konsequenzen seines Handelns klar: "Ich habe sofort damit gerechnet, dass ich bestraft werde. Ich wusste nur nicht, welche Strafe es sein würde, aber letztendlich war es diese, und das war in Ordnung."

Blick nach vorn: Neuanfang in Assen

Sportlich richtet sich der Fokus nun auf das Grand-Prix-Wochenende in den Niederlanden. Für Bezzecchi kommt das Rennen zur richtigen Zeit - auch, weil er den Kurs schätzt.

"Ich bin froh, dass ein Rennen so nah an Brünn stattfindet. Ich mag diese Strecke sehr und freue mich darauf, dort zu fahren. Ich liebe das Layout", sagt der Aprilia-Pilot. Er geht ohne große Erwartungen hinein, typisch für seine Herangehensweise.

"Ich habe nie zu viele Erwartungen an mich selbst. Ich will einfach auf das Motorrad steigen und versuchen, schnell zu fahren und das Fahren zu genießen", so Bezzecchi.