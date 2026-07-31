Bezzecchi zurück auf dem Bike: Aprilia-Star testet in Misano vor Comeback
Marco Bezzecchi ist nach seinem schweren Sturz auf dem Sachsenring zurück auf dem Motorrad und peilt ein MotoGP-Comeback in Silverstone an
Marco Bezzecchi absolvierte einen Testlauf für sein MotoGP-Comeback
Foto: Aprilia Racing
Marco Bezzecchi hat den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zu seinem MotoGP-Comeback gemacht. Der Aprilia-Werksfahrer absolvierte in dieser Woche auf der Rennstrecke von Misano erstmals wieder eine Trainingseinheit nach seinem schweren Sturz beim Grand Prix von Deutschland.
Dabei saß der Italiener allerdings nicht auf seiner MotoGP-Maschine, sondern auf einer serienmäßigen Aprilia RSV4 und absolvierte insgesamt vier Fahrten.
Aprilia bestätigte den Test in einer kurzen Mitteilung: "Marco Bezzecchi absolvierte gestern auf der Rennstrecke von Misano eine Einheit mit vier Fahrten auf seiner RSV4."Der Test ist ein wichtiger Schritt in der Rehabilitation des WM-Piloten.
Er hatte sich erst vor weniger als drei Wochen einer Operation am linken Schlüsselbein unterziehen müssen. "Sein Rehabilitationsprogramm verläuft planmäßig. Sein nächster Termin wird in Silverstone sein, wo er sich einer medizinischen Untersuchung durch das MotoGP-Ärzteteam unterziehen wird", erklärte Aprilia weiter.
Ob Bezzecchi beim kommenden Grand Prix von Großbritannien tatsächlich wieder antreten kann, hängt von der abschließenden medizinischen Freigabe durch MotoGP-Medizindirektor Dr. Angel Charte ab. Sollte der Italiener grünes Licht erhalten, könnte er bereits beim nächsten Rennen auf die Strecke zurückkehren.
Schwerer Sturz auf dem Sachsenring
Auslöser für die Zwangspause war ein heftiger Unfall beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring. Am 11. Juli stürzte Bezzecchi im Qualifying schwer und musste anschließend zur Untersuchung ins Medical Centre gebracht werden.
Die Diagnose: ein Bruch des linken Schlüsselbeins. Der Aprilia-Pilot reiste direkt zurück nach Italien, bevor er am Sonntagmorgen operiert wurde. Der Eingriff führte Dr. Giuseppe Porcellini am Universitätsklinikum Sassuolo durch. "Die Fraktur wurde gerichtet und stabilisiert", teilte das Team nach der Operation mit.
Zusätzlich zum Eingriff am Schlüsselbein am 12. Juli musste sich Bezzecchi auch einer kleineren routinemäßigen Behandlung am linken Knie unterziehen. Dabei wurde eine Wunde gereinigt, die er sich ebenfalls bei seinem Sturz zugezogen hatte.
"Wir möchten ein kurzes Update zu Marco geben, der sich an diesem Samstag einem routinemäßigen Eingriff unterzogen hat, um die Wunde an seinem linken Knie zu reinigen. Diese Verletzung hatte er sich bei seinem Sturz am Sachsenring zugezogen", berichtete das Aprilia-Werksteam am 18. Juli.
Bezzecchi will zurück in den Titelkampf
Bezzecchi hatte die Saison 2026 zunächst in starker Form begonnen. Er gewann vier der ersten sieben Grands Prix und führte die Weltmeisterschaft bis zum Rennen in Assen an.
Eine Serie von Stürzen und Unfällen in der Phase vor der Sommerpause kostete ihn jedoch wichtige Punkte. Bei den letzten vier MotoGP-Sonntagsrennen vor der Pause blieb Bezzecchi ohne Zähler und fiel dadurch in der Gesamtwertung von der WM-Spitze auf den vierten Rang zurück. Derzeit liegt er 22 Punkte zurück.
Mit noch elf ausstehenden Grands Prix bietet sich dem Italiener nun die Möglichkeit, wieder in den Kampf um den MotoGP-Weltmeistertitel 2026 einzugreifen. Der erste Schritt dafür ist gemacht: Bezzecchi sitzt wieder auf dem Motorrad.
Diese Story teilen oder speichern
Marc Marquez: Nach einem Sturz "will man manchmal nicht mehr, aber ..."
Aprilia-Technikchef Sterlacchini: "Ein gutes Motorrad allein reicht nicht"
Bezzecchi trotz Rückschlägen: "Ein harter Moment, aber wir sind härter"
Jorge Martin gewährt emotionale Einblicke: "Hatte viele Zweifel"
"Karma existiert nicht": Marc Marquez über Schlüsselbeinbruch bei Bezzecchi
Marco Bezzecchi spricht erstmals nach Assen-Crash: "Einer der schlimmsten"
Aktuelle News
WRC Rallye Finnland 2026: Ogier führt, Probleme bei Neuville und Lappi
BoP NLS 2026: Die Balance of Performance für die GT3-Boliden
MotoGP 2027: Datum und Ort für den Saisonauftakt stehen fest
Nahost-Krise: Formel 1 rüstet sich für weitere Absagen 2027
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.