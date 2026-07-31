Bezzecchi zurück auf dem Bike: Aprilia-Star testet in Misano vor Comeback

Marco Bezzecchi hat den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zu seinem MotoGP-Comeback gemacht. Der Aprilia-Werksfahrer absolvierte in dieser Woche auf der Rennstrecke von Misano erstmals wieder eine Trainingseinheit nach seinem schweren Sturz beim Grand Prix von Deutschland.

Dabei saß der Italiener allerdings nicht auf seiner MotoGP-Maschine, sondern auf einer serienmäßigen Aprilia RSV4 und absolvierte insgesamt vier Fahrten.

Aprilia bestätigte den Test in einer kurzen Mitteilung: "Marco Bezzecchi absolvierte gestern auf der Rennstrecke von Misano eine Einheit mit vier Fahrten auf seiner RSV4."Der Test ist ein wichtiger Schritt in der Rehabilitation des WM-Piloten.

Er hatte sich erst vor weniger als drei Wochen einer Operation am linken Schlüsselbein unterziehen müssen. "Sein Rehabilitationsprogramm verläuft planmäßig. Sein nächster Termin wird in Silverstone sein, wo er sich einer medizinischen Untersuchung durch das MotoGP-Ärzteteam unterziehen wird", erklärte Aprilia weiter.

Ob Bezzecchi beim kommenden Grand Prix von Großbritannien tatsächlich wieder antreten kann, hängt von der abschließenden medizinischen Freigabe durch MotoGP-Medizindirektor Dr. Angel Charte ab. Sollte der Italiener grünes Licht erhalten, könnte er bereits beim nächsten Rennen auf die Strecke zurückkehren.

Schwerer Sturz auf dem Sachsenring

Auslöser für die Zwangspause war ein heftiger Unfall beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring. Am 11. Juli stürzte Bezzecchi im Qualifying schwer und musste anschließend zur Untersuchung ins Medical Centre gebracht werden.

Die Diagnose: ein Bruch des linken Schlüsselbeins. Der Aprilia-Pilot reiste direkt zurück nach Italien, bevor er am Sonntagmorgen operiert wurde. Der Eingriff führte Dr. Giuseppe Porcellini am Universitätsklinikum Sassuolo durch. "Die Fraktur wurde gerichtet und stabilisiert", teilte das Team nach der Operation mit.

Zusätzlich zum Eingriff am Schlüsselbein am 12. Juli musste sich Bezzecchi auch einer kleineren routinemäßigen Behandlung am linken Knie unterziehen. Dabei wurde eine Wunde gereinigt, die er sich ebenfalls bei seinem Sturz zugezogen hatte.

"Wir möchten ein kurzes Update zu Marco geben, der sich an diesem Samstag einem routinemäßigen Eingriff unterzogen hat, um die Wunde an seinem linken Knie zu reinigen. Diese Verletzung hatte er sich bei seinem Sturz am Sachsenring zugezogen", berichtete das Aprilia-Werksteam am 18. Juli.

Bezzecchi will zurück in den Titelkampf

Bezzecchi hatte die Saison 2026 zunächst in starker Form begonnen. Er gewann vier der ersten sieben Grands Prix und führte die Weltmeisterschaft bis zum Rennen in Assen an.

Eine Serie von Stürzen und Unfällen in der Phase vor der Sommerpause kostete ihn jedoch wichtige Punkte. Bei den letzten vier MotoGP-Sonntagsrennen vor der Pause blieb Bezzecchi ohne Zähler und fiel dadurch in der Gesamtwertung von der WM-Spitze auf den vierten Rang zurück. Derzeit liegt er 22 Punkte zurück.

Mit noch elf ausstehenden Grands Prix bietet sich dem Italiener nun die Möglichkeit, wieder in den Kampf um den MotoGP-Weltmeistertitel 2026 einzugreifen. Der erste Schritt dafür ist gemacht: Bezzecchi sitzt wieder auf dem Motorrad.