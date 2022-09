Binder mit KTM auf P8: Wird der Rest der Saison ein Test für die Saison 2023?

Audio-Player laden

Knapp 15 Sekunden fehlten KTM-Werkspilot Brad Binder beim MotoGP-Rennen in Misano zu Sieger Francesco Bagnaia (Ducati). Binder war als Achter erneut bester KTM-Pilot, hatte aber keine Chance auf ein Top-3-Ergebnis.

Nachdem KTM mit einem zweiten Platz durch Binder in Katar und einen Sieg von Miguel Oliveira beim Regenrennen in Indonesien in die Saison gestartet ist, konnte bei den folgenden zwölf Rennen kein Podium gefeiert werden. Wird der Rest der laufenden Saison genutzt, um Tests für 2023 durchzuführen?

"Es war ein langes und auf jeden Fall sehr anspruchsvolles Rennen", kommentiert Binder, der bereits nach wenigen Metern in einen Zwischenfall verwickelt wurde. In Kurve 1 hatte der KTM-Pilot Glück. Johann Zarco (Pramac-Ducati), Pol Espargaro (Honda) und Michele Pirro (Ducati) kamen zu Sturz.

Deutliche Fortschritte am Sonntagmorgen im Warmup

Binder war mit seiner KTM RC16 nicht unzufrieden. "Im Warmup konnten wir unsere größten Probleme lösen, was mich sehr freut. Die Jungs haben wirklich gut gearbeitet. Wir waren vor allem im ersten Sektor viel schneller. Ich konnte das im Rennen zu meinem Vorfall nutzen. Doch es war leider nicht ganz genug. Beim Bremsen und beim Beschleunigen verlieren wir noch zu viel Zeit."

"Wir probierten im Laufe des Wochenendes sehr viele Dinge aus. Erneut hatten wir am Sonntag die beste Version des Motorrads zusammengebracht. Die Jungs haben gut gearbeitet, aber wir benötigen mehr", stellt Binder fest.

Bringen Detailverbesserungen die Trendwende?

"Wir liegen nicht weit zurück. Es sind nur hier und da ein paar Zehntelsekunden. Wir brauchen ein paar kleine Dinge, die uns nach vorn bringen. Es ist nicht so, dass wir eine Revolution benötigen. Es müssen nur ein paar Dinge zu unseren Gunsten laufen", ist Binder überzeugt.

Brad Binder ist überzeugt, dass keine Revolution bei KTM notwendig ist Foto: Motorsport Images

Wird der Rest der Saison als eine Art Testphase für die kommende Saison genutzt? "Ich kenne unseren Testplan nicht und weiß nicht, was wir vorbereitet haben und was nicht. Ich erwarte aber, dass es sehr stressig wird. Es wäre toll, wenn wir beim Test ein paar Dinge finden, die uns nach vorne bringen", kommentiert Binder.

"Ich möchte im kommenden Jahr viel konkurrenzfähiger sein. Es ist wichtig, dass wir viele Informationen erhalten", bemerkt der Südafrikaner. "Wir wollen nicht um achte Plätze kämpfen. Wir wollen ums Podium kämpfen. Das schaffen wir nur, indem wir ein paar Dinge probieren."

Opfert KTM die ausstehenden Grands Prix für 2023?

Um das zu erreichen würde Binder auch einige Wochenenden aufs Spiel setzen. "Ich bin sehr happy, wenn wir die Renn-Wochenenden nutzen, um Dinge zu testen, anstatt sich einfach zufrieden zu geben. Am Ende ist das Ergebnis im Rennen gleich", erklärt er.

Miguel Oliveira und Raul Fernandez kamen außerhalb der Top 10 ins Ziel Foto: Motorsport Images

Ein Problem in Misano war die Balance. "Wenn wir am Heck viel Grip haben, dann kreiert das bei uns mehr Probleme. Unser größtes Problem am Wochenende war, dass wir den Vorderreifen sehr stark belastet haben durch die viele Haftung am Heck. Deshalb fiel es uns schwer, den Vorderreifen zu kontrollieren", schildert der KTM-Werkspilot.

Teamkollege Miguel Oliveira kam beim Rennen in Misano auf der elften Position ins Ziel und hatte mehr als 23 Sekunden Rückstand. Tech-3-KTM-Pilot Raul Fernandez wurde mit 30 Sekunden Rückstand als 13. gewertet. Tech-3-Teamkollege Remy Gardner ging als 19. leer aus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.