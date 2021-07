Bis zu 24.000 Zuschauer am MotoGP-Wochenende in Barcelona

Das am Freitag beginnende MotoGP-Wochenende zum Grand Prix von Katalonien in Barcelona wird so viele Vor-Ort-Zuschauer sehen wie es sie bei der Motorrad-WM seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr gegeben hat.

Denn gemäß einer am Dienstag für die Region erteilten Genehmigung dürfen die Tribünen am Circuit de Barcelona-Catalunya an diesem Wochenende bis zu 20 Prozent der vollen Kapazität (die bei 120.000 liegt) besetzt werden. Die bis zu 24.000 erlaubten Zuschauer haben allerdings keine komplett freie Platzwahl.

Im Sinne der Bildung sogenannter "Bubbles" hat man die Zuschauerbereiche der in Montmelo gelegenen Strecke in acht Sektoren unterteilt. Diese acht Sektoren verfügen jeweils über einen eigenen zugewiesenen Parkplatz und Eingang zur Strecke. Pro Sektor sind maximal 3.000 Zuschauer erlaubt. Ein Übertreten in einen anderen Sektor ist nicht möglich.

Im Vergleich zum Formel-1-Wochenende in Barcelona, das vor vier Wochen über die Bühne ging, hat man die Bestimmungen damit erheblich gelockert. Beim Grand Prix von Spanien der Formel 1 waren ausschließlich am Sonntag lediglich 1.000 Zuschauer erlaubt, die noch dazu Mitglieder der Strecke waren.

Die Zuschauerbereiche in Barcelona sind diesmal in Sektoren unterteilt (Foto: 2019) Foto: Motorsport Images

Am MotoGP-Wochenende nun ist es im Gegensatz zum Fahrerlager (wo der Zutritt für Fans derzeit grundsätzlich untersagt ist), für die Zuschauerbereiche keine Voraussetzung, dass man eine oder gar zwei Coronavirus-Impfungen nachweisen kann. Es bleibt beim üblichen Fiebermessen an den Eingängen der Strecke. Außerdem gilt eine Maskenpflicht.

Mit theoretisch bis zu 24.000 Zuschauern wird das Barcelona-Wochenende 2021 das bestbesuchte MotoGP-Wochenende seit dem letzten vor Beginn der Coronavirus-Pandemie sein. Eben dieses fand im November 2019 in Valencia statt und liegt somit fast eineinhalb Jahre zurück.

Was die kommenden Rennwochenenden im MotoGP-Kalender 2021 betrifft, sind die Regelungen für Vor-Ort-Zuschauer je nach örtlichen Bestimmungen unterschiedlich. Am Sachsenring in Deutschland (18. bis 20. Juni) sind überhaupt keine erlaubt. In Assen in den Niederlanden (25. bis 27. Juni) ist eine begrenzte Anzahl zugelassen. Für den Double-Header in Spielberg in Österreich (6. bis 8. August und 13. bis 15. August) läuft der Ticketverkauf.

Für die Formel 1, die in Spielberg schon Ende Juni und Anfang Juli ebenfalls an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden gastiert, sind allein auf den Tribünen 39.000 Zuschauer erlaubt. Hinzu kommen gemäß einer jüngsten Genehmigung noch einige Stehplätze.

