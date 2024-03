BMW in der MotoGP: CEO Markus Flasch wird nach erstem WSBK-Sieg konkreter

Am Samstag hat BMW bei der Superbike-WM in Barcelona zum ersten Mal seit der werksseitigen Rückkehr in der Saison 2019 ein Hauptrennen gewonnen (zum Rennbericht von Lauf 1). Markus Flasch, der CEO der BMW-Motorradsparte, war bei Toprak Razgatlioglus Sieg live vor Ort. Nach dem Triumph sprach der neue Leiter von BMW Motorrad über die Zukunft der Marke im Rennsport.

"Ich habe Shaun (Muir, Teammanager; Anm. d. Red.) bereits gesagt, dass er lernen muss, auch dann zu gewinnen, wenn ich nicht hier bin", scherzt der neue CEO der BMW-Motorradsparte unmittelbar nach dem Sieg von Razgatlioglu (zu Razgatlioglus Reaktion nach dem Sieg).

Flasch gilt als bekennender Rennsport-Befürworter und bezeichnet seine Besuche bei den Racing-Events als "i-Tüpfelchen" seiner Arbeit als CEO. Aber hat er damit gerechnet, dass BMW in diesem Jahr so zeitig in der Lage sein würde, Rennen zu gewinnen?

"Es wäre sicher nicht korrekt, wenn ich behaupten würde, erwartet zu haben, dass es so schnell geht. Doch wenn BMW am Rennsport teilnimmt, dann um zu gewinnen", stellt Flasch klar. Begeistert ist der BMW-CEO von der Arbeitsweise des Teams. Vor allem das Zusammenspiel von Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark imponiert ihm.

BMW-Motorrad-CEO Markus Flasch jubelt mit Toprak Razgatlioglu Foto: BMW Motorrad

Markus Flasch übernahm im November 2023 die Leitung von BMW Motorrad Foto: BMW Motorrad

BMW in der MotoGP: Warum die Münchner nun doch Interesse zeigen

In den vergangenen Wochen äußerte sich Flasch bereits offen für einen MotoGP-Einstieg. Jahrelang war die MotoGP für BMW kein Thema. Stattdessen bekannte man sich zum seriennahen Rennsport, um die vorhandenen Modelle aktiv zu bewerben.

BMW liefert seit vielen Jahren die Safety-Cars für die MotoGP Foto: Motorsport Images

"Wir werden aber keine Entscheidungen treffen, nur weil der CEO eine gewisse Leidenschaft hat", stellt Flasch klar. "Unsere Aufgabe ist es, in der Superbike-WM erfolgreich zu sein. Gleichzeitig analysieren wir, wohin die Superbike-WM steuert und ob es für uns sinnvoll ist, einen Schritt nach oben zu machen."

BMW will bereits in der WSBK 2024 um den Titel kämpfen: Was passiert danach mit dem SBK-Projekt? Foto: BMW Motorrad

Neue MotoGP-Regeln ab 2027: Doch BMW will nichts überstürzen

2027 könnte der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein, denn dann beginnt in der MotoGP eine neue Regelperiode. Laut aktuellem Stand deutet vieles darauf hin, dass mit 850er-Motoren gefahren wird und die Freiheiten bei der Aerodynamik stark begrenzt werden. Zudem wird hinter den Kulissen über ein Verbot der Ride-Height-Devices debattiert. Fakt ist, dass die Karten neu gemischt werden und alle Hersteller bei Null beginnen müssen.

"Wir befinden uns in Kontakt mit der Dorna und sprechen über die Regeln. Das ist ein Teil bei unserer Beurteilung. Die Saison 2027 wäre ein naheliegender Zeitpunkt für einen Einstieg. Doch das setzt uns nicht unter Druck, eine Entscheidung zu treffen", stellt Flasch klar.

In der Saison 2027 werden die Karten in der MotoGP neu gemischt Foto: Motorsport Images

"Die Finanzierung ist nur ein Punkt davon. Die Marke ist ein weiterer Punkt. Wenn die Analyse überzeugend ist und intern Unterstützung findet, dann ist die Entscheidung nicht davon abhängig, wer der CEO von BMW Motorrad ist", betont der Geschäftsführer der Motorradsparte.

Der Technologietransfer ist für Flasch nicht der Hauptgrund für ein MotoGP-Projekt. "Der größte Aspekt ist die Marke. In der MotoGP dreht sich alles um die Marke und die globale Reichweite. Deshalb nehmen die Unternehmen teil. Der Technologietransfer ist ein weiterer Aspekt, doch das ist nur der zweitwichtigste Punkt", schildert der neue BMW-Motorrad-CEO.

