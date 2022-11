BMW-M-Award: Francesco Bagnaia gewinnt 510 PS starken BMW M3 Touring

Audio-Player laden

BMW übergab beim MotoGP-Saisonfinale 2022 zum 20. Mal ein Auto an den besten Qualifier der Königsklasse. Weltmeister Francesco Bagnaia setzte sich im BMW-M-Award gegen Ducati-Markenkollege Jorge Martin durch und erhielt am Samstag die Schlüssel für einen BMW M3 Competition Touring.

Übergeben wurde der 510 PS starke BMW-Kombi von Franciscus van Meel, dem Geschäftsführer der BMW M GmbH. Ebenfalls mit dabei war Carmelo Ezpeleta, der Geschäftsführer von MotoGP-Rechteinhaber Dorna.

"Die Auszeichnung des besten Qualifiers beim Finale ist für uns eine feste Tradition geworden, und ich freue mich, das Siegerfahrzeug im BMW-M-Award zum ersten Mal an Pecco Bagnaia überreichen zu können", erklärt BMW-M-Geschäftsführer van Meel bei der Preisübergabe.

BMW verschenkt zum 20. Mal ein M-Modell

"Herzlichen Glückwunsch zu seinen herausragenden Qualifying-Leistungen in dieser Saison. Ich bin überzeugt, dass er mit unserem ersten BMW M3 Touring, dessen Markteinführung in Kürze erfolgt, viel Spaß haben wird. Dass wir den BMW-M-Award bereits zum 20. Mal vergeben haben, macht uns stolz. Es ist klasse, dass diese Auszeichnung für die Fahrer heute so reizvoll ist wie vor zwei Jahrzehnten."

"Und deshalb freut es mich, dass wir hier in Valencia bereits auf die nächste MotoGP-Saison und den BMW-M-Award 2023 blicken können. Der neue BMW M2 ist unser neuestes M-High-Performance-Automobil, das eben erst seine Weltpremiere gefeiert hat - und damit das perfekte Siegerfahrzeug für das nächste Jahr", gibt der BMW-Verantwortliche einen Ausblick auf den Award im kommenden Jahr.

Vier Ducati-Piloten in den Top 5 der Wertung

Ducati-Pilot Bagnaia holte sich in dieser Saison fünf Mal die Poleposition. Mit seinen Qualifying-Resultaten sicherte er sich insgesamt 293 Punkte für die BMW-M-Award Wertung. Damit hat er nach 20 Veranstaltungen elf Zähler Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger Jorge Martin.

MotoGP-Weltmeister 2022: Francesco Bagnaia Foto: Motorsport Images

"Ich freue mich riesig, den BMW-M-Award gewonnen zu haben", sagt Sieger Bagnaia. "Das war ein Ziel von mir, seit ich in der MotoGP fahre, und in diesem Jahr ist es mir endlich gelungen! Ein großes Dankeschön an BMW M, diese Wertschätzung für uns Fahrer ist wirklich fantastisch."

"Ich freue mich schon darauf, in mein Siegerfahrzeug zu steigen. Und da ich jetzt schon den Preis für das nächste Jahr gesehen habe, kann ich nur sagen: Ich werde mein Bestes geben, den Sieg im BMW-M-Award zu verteidigen", so der neue MotoGP-Champion.

BMW M-Award - Best Qualifier MotoGP 2022:

1. Francesco Bagnaia (Ducati) - 293 Punkte

2. Jorge Martin (Pramac-Ducati) - 282

3. Fabio Quartararo (Yamaha) - 250

4. Jack Miller (Ducati) - 240

5. Johann Zarco (Pramac-Ducati) - 239

6. Aleix Espargaro (Aprilia) - 226

7. Enea Bastianini (Gresini-Ducati) - 169

8. Marc Marquez (Honda) - 144

9. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) - 144

10. Luca Marini (VR46-Ducati) - 125

Mit Bildmaterial von BMW.