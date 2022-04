Brad Binder: "Dani Pedrosa ist für uns wie ein Mentor"

Audio-Player laden

Seit 2019 ist Dani Pedrosa als Test- und Entwicklungsfahrer eine wichtige Säule bei KTM. Mit seiner reichhaltigen Erfahrung ist der dreimalige MotoGP-Vizeweltmeister auch für die Fahrer eine wichtige Unterstützung.

Er gibt sowohl Brad Binder und Miguel Oliveira als auch den Rookies Remy Gardner und Raul Fernandez Ratschläge, wenn er die Rennstrecke besucht. "Wir können uns sehr glücklich schätzen, Dani als Testfahrer zu haben", sagt Binder gegenüber der südamerikanischen Edition von 'Motorsport.com'.

"Dani ist nicht nur irgendein Testfahrer, sondern auch ein Mentor für uns. Wo auch immer er kann, gibt er uns Ratschläge. Wenn er etwas sieht, dann gibt er uns gute Ideen, wie wir etwas verbessern können. Er ist generell eine großartige Person."

"Wir haben auch Mika [Kallio], der nun öfter zu den Grands Prix kommt. Er ist unser Auge auf der Rennstrecke. Er geht auch mit uns die Daten durch. Er und Dani versuchen uns immer in die richtige Richtung zu leiten."

"Sie sehen die Aspekte, die wir besser machen können. Beide verstehen das Motorrad sehr gut. Wenn sie etwas sehen, dass nicht in der Kontrolle der Fahrer liegt, dann sagen sie nichts. Aber wenn sie sehen, wie wir uns verbessern können, dann sagen sie es uns."

Pedrosa und Kallio haben gemeinsam klassenübergreifend 543 Grands Prix bestritten. Zum Vergleich sind Binder und Oliveira zusammengerechnet bei 362 Rennen am Start gestanden. Deshalb können sie von der Erfahrung profitieren.

Wenn einer der beiden Testfahrer an der Strecke ist, dann fungieren sie als Riding-Coach für die vier KTM-Fahrer. "In diesem Jahr verbringen wir mehr Zeit mit ihnen an der Strecke", bestätigt Binder. "Sie versuchen uns zu helfen. Wir haben schon Fortschritte gesehen. Es ist klar, dass allen von uns dieser Weg gefällt."

