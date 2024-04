Brad Binder erklärt: Warum er die Sprints so sehr liebt

MotoGP-Pilot Brad Binder ist kein Fan von Testfahrten. Er bevorzugt ganz klar die Rennen. Ob es sich dabei um einen Grand Prix am Sonntag oder um einen Sprint am Samstag handelt, das ist für ihn weniger von Bedeutung. Er genießt es einfach, Rennen zu fahren.

"Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die nicht unbedingt darauf brennen, an jedem Wochenende einen Sprint zu fahren. Ich aber bin jemand, der gar nicht genug von Rennen kriegen kann", bekennt Binder im offiziellen MotoGP-Podcast.

"Ich liebe es einfach, rauszugehen, am Motorrad zu arbeiten und Dinge zu verbessern", sagt der KTM-Pilot und erklärt: "Das geht zwar auch bei Testfahrten. Aber an einem Rennwochenende kann ich es gar nicht erwarten, Rennen zu fahren. Das ist es, was mir einfach am besten gefällt."

"Was mir nicht so sehr gefällt, das ist, einfach Runden abzuspulen, weil man es kann", verweist Binder auf die Testfahrten. Die sind im modernen MotoGP-Zeitalter ohnehin schon deutlich seltener geworden als es in der Vergangenheit der Fall war.

Und das gilt erst recht für einen Hersteller wie KTM, der momentan keine der sogenannten "Concessions" genießt. Anders sieht es bei Honda und Yamaha aus. Diese beiden Hersteller dürfen laut Reglement im Jahr 2024 umfangreiche Privattests einlegen. Grund ist ihre schwache Performance in der Saison 2023.

Was Binder betrifft, so beschreibt er seine Vorliebe für Rennen so: "Es ist mir einfach deutlich lieber, Zweikämpfe mit den anderen auszutragen. Das ist es, was ich am liebsten mache."

In der MotoGP-Klasse gibt es die Sprints seit Saisonbeginn 2023, und zwar an jedem Rennwochenende. Bei den 22 bisher ausgetragenen Sprints (auf Phillip Island 2023 wurde der Sprint abgesagt) hat es Binder schon achtmal in die Top 3 geschafft. Zweimal siegte er, sechsmal wurde er Zweiter.

Und mit einem Grinsen fügt der KTM-Pilot aus Südafrika abschließend hinzu: "Ich glaube, alle meine MotoGP-Kollegen würden mich killen, wenn ich sage, dass ich am liebten drei Rennen pro Wochenende fahren würde."

Bei bislang 22 Sprints ist Brad Binder achtmal in die Top 3 gefahren Foto: Motorsport Images

