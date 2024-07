Brad Binder gibt zu: KTM hat 2024er-Hinterreifen "noch nicht verstanden"

Der bislang letzte Sieg einer KTM in einem MotoGP-Rennen liegt schon fast zwei Jahre zurück. Beim Grand Prix von Thailand im Oktober 2022 triumphierte Brad Binder. Seither feierte KTM an den Sonntagen zwar noch eine Reihe von zweiten und dritten Plätzen. Siege aber gab es nur noch in den seit 2023 ausgetragenen Sprints. Aber auch der bislang letzte Sprint-Sieg einer KTM liegt nun schon mehr als ein Jahr zurück (Binder im April 2023 in Jerez).

In der laufenden MotoGP-Saison 2024 kämpft KTM mit einem Problem, dass es so in den vergangenen Jahren nicht gab. Man hat Schwierigkeiten, die von Michelin bereitgestellten Reifen optimal für die RC16 zu nutzen. Im Vergleich zu 2023 ist die Konstruktion des Hinterreifens eine andere.

"Es ist ein bisschen knifflig. Wir haben noch nicht richtig verstanden, wie wir diesen Reifen am besten nutzen können", sagt Binder und erklärt: "Im Moment scheint es, dass sich der Hinterreifen in unserem Fall nachteiliger auf den Vorderreifen auswirkt als dass er ein Vorteil für das Hinterrad wäre."

Allein bei den drei zurückliegenden Grands Prix - den Sonntagsrennen in Mugello, in Assen und auf dem Sachsenring - lag die Gesamtzeit des Siegers im Schnitt 22 Sekunden unter der Siegerzeit des Vorjahres. Der Deutschland-Grand-Prix wurde zwölf Sekunden schneller bewältigt, der Italien-Grand-Prix 25 Sekunden schneller und der Niederlande-Grand-Prix sogar 30 Sekunden schneller.

"Wenn man einen Blick auf die Gesamtzeiten der Rennen wirft, dann sieht es so aus als wären alle schneller geworden. Leider sind wir nicht so viel schneller geworden wie die anderen", seufzt KTM-Pilot Binder beim Vergleich mit der Konkurrenz, allen voran Ducati.

Und so betont Binder mit Nachdruck: "Wir müssen noch herausfinden, wie wir den Hinterreifen optimal für uns nutzen können. Wenn wir weiter hart arbeiten, dann werden auch wieder Siege kommen. Leider haben wir im Moment noch nicht die nötige Pace, um als Erster ins Ziel zu kommen. Ich bin aber sicher, dass wir das wieder schaffen können, sobald alles perfekt zusammenpasst. Es ist immer eine Kombination."