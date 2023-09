Brad Binder lobt neues Carbon-Chassis von KTM: "Mehr Grip gefunden"

Dani Pedrosa ist Anfang September bei seiner Wildcard in Misano mit einem neuen Carbon-Chassis von KTM gefahren. Beim dortigen Montagstest konnten sich Brad Binder und Jack Miller einen ersten Eindruck von dieser Neuentwicklung machen. Offen war, ob KTM dieses Chassis bei den restlichen Rennen einsetzen werden würde, denn bisher fuhr man damit nur in Misano. Man hatte keine Testerfahrungen auf anderen Strecken.

Knapp drei Wochen später hatte KTM das neue Carbon-Chassis im Gepäck für Japan. Am Freitag war je ein Motorrad von Binder und Miller damit aufgebaut. Und Binder stellte damit auch gleich neuen Rundenrekord auf der Motegi-Strecke auf.

"Ein positiver Tag", strahlt Binder nach seiner Freitagsbestzeit. "Alles hat sehr gut funktioniert. Am Vormittag brauchten wir ein paar Exits, um die Levels einzustellen. Das betraf vor allem die Motorbremse. Meine Jungs haben exzellent gearbeitet. Sie funktioniert jetzt sehr gut."

Das Tempo von Pedrosa hat in Misano beeindruckt. Deshalb reagierte KTM und hat sich für den Renneinsatz mit den Stammfahrern entschieden. "Wir waren alle davon etwas überrascht, wie schnell Dani in Misano war. Er hat uns verheizt", lacht Binder.

Und welche Vorteile bietet das neue Chassis? "Das neue Chassis gibt mir etwas mehr Grip am Hinterreifen. Danach habe ich gebeten", sagt der Südafrikaner. "Es ist toll, dass das jetzt möglich ist. Das hilft natürlich. Grip ist Rundenzeit. Es fühlte sich ziemlich gut an."

Das Carbon-Chassis wird unter oranger Farbe versteckt Foto: Motorsport Images

Diesen Eindruck bestätigt auch Miller: "Es hat mich daran erinnert, wie ich den Montag in Misano beendet habe. Es fühlt sich gut an, wir haben einen Schritt gemacht. Wir haben mehr Grip gefunden. Wir müssen noch an der Elektronik arbeiten, aber mechanischen Grip haben wir gefunden."

Nun geht es noch um die Feinabstimmung. "Eine Sache ist, dass das Vorderrad etwas blockiert", liest Binder aus dem Hausaufgabenheft vor. "Das ist hier aber normal. Auch der Hinterreifen dreht noch stark durch. Aber generell haben wir am Kurvenausgang einen guten Fortschritt gemacht."

Ist der Fortschritt groß genug, um künftig mit Ducati auf Augenhöhe kämpfen zu können? "Es ist erst Tag eins. Ich bin noch etwas vorsichtig", will Binder nicht in Euphorie verfallen. "Warten wir ab. Generell fühle ich mich sehr gut."

"Es ist schön, den ersten Tag gut zu beenden. Am wichtigsten ist, dass wir direkt in Q2 sind. Ich fühle mich besser und spüre, dass ich mit dem zusätzlichen Grip am Hinterrad mehr Möglichkeiten habe, das Motorrad zu fahren."

Auch Jack Miller bestätigt die Fortschritte mit dem neuen Chassis Foto: Motorsport Images

Miller hatte im Nachmittagstraining etwa bei Halbzeit einen Sturz vor Kurve 11. Er wollte versuchen, später zu bremsen und in der Kurve etwas schneller zu sein. Dabei wurde das Motorrad mit dem neuen Carbon-Chassis leicht beschädigt.

Für eine Reparatur im Training blieb nicht genug Zeit. "Es sind normale Sturzschäden. Für morgen sollte alles in Ordnung sein", winkt der Australier ab. Deshalb musste er die Zeitattacke mit dem "alten" Stahlrahmen fahren. Als Zehnter qualifizierte sich auch Miller direkt für Q2.

Das Satellitenteam Tech3 hat das neue Carbon-Chassis noch nicht zur Verfügung. Trotzdem schaffte es Pol Espargaro als Neunter in die Top 10. Augusto Fernandez beendete den Freitag an der 19. Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.