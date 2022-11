Brad Binder: Warum Pol Espargaro bei seiner Rückkehr überrascht sein wird

Audio-Player laden

Nach zwei durchwachsenen Jahren bei Honda führt Pol Espargaros Weg zurück zu KTM. Von 2017 bis 2020 fuhr Espargaro bereits für das KTM-Werksteam in der MotoGP und trug wesentlich zum Aufstieg der Österreicher bei. Seine KTM-Abschiedssaison beendete Espargaro auf Platz fünf. Bei Honda blieb er deutlich hinter den Erwartungen und unterschrieb im Sommer 2022 einen Vertrag im KTM-Satellitenteam Tech 3, das 2023 als GasGas-Werksmannschaft antreten wird.

Was sagt KTM-Speerspitze Brad Binder zur Rückkehr von Ex-Teamkollege Pol Espargaro? "Pol ist ein toller Kerl. Es war eine große Freude, in der Saison 2020 sein Teamkollege zu sein. Wir hatten viel Spaß. Er bringt sicher viel Schwung ins Team. Es ist toll, dass er zurückkehrt. Er passt sehr gut in die KTM-Familie", kommentiert Binder.

In der MotoGP-Saison 2020 feierte KTM den ersten MotoGP-Sieg und schaffte es regelmäßig in die Top 3. Allein Espargaro fuhr fünf Mal aufs Podium. Was hat sich seitdem an der KTM RC16 verändert? "Ich denke, Pol wird ziemlich überrascht sein, denn seit seinem Weggang gab es keine besonders großen Änderungen", bemerkt Binder.

Gutes Verhältnis: Pol Espargaro und Brad Binder waren Teamkollegen Foto: Motorsport Images

"Natürlich haben wir mittlerweile eine etwas andere Basisabstimmung, doch es würde auch mit der Abstimmung funktionieren, mit der er zuletzt fuhr", vermutet der Südafrikaner. "Natürlich ist das Motorrad in einigen Aspekten deutlich besser, doch es hat sich nicht viel geändert."

"Der Charakter der Maschine und die Basis des Motorrads sind sehr ähnlich im Vergleich zu damals. Ich denke, er weiß, was ihn erwartet", erklärt Binder, der seit Espargaros Weggang die Rolle der KTM-Speerspitze übernommen hat.

Nach dem Saisonfinale von Valencia endet die Zusammenarbeit von KTM und Miguel Oliveira, der in Richtung RNF-Aprilia wechselt. "Wir hatten fünf tolle Jahre als Teamkollegen", kommentiert Noch-Teamkollege Binder. "Er war immer ein guter Freund und ein toller Teamkollege, der mich stets herausgefordert hat. Ich werde ihn sicher vermissen."

Das KTM-Werksteam hat Jack Miller als Nachfolger für Miguel Oliveira verpflichtet. Miller übernimmt den Platz des Portugiesen und wird Teamkollege von Binder. Das neu formierte GasGas-Werksteam wird neben Pol Espargaro mit Rookie Augusto Fernandez antreten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.