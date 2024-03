Brivios Plan in erster Trackhouse-Saison: "Prozess für schrittweise Verbesserung"

Für Trackhouse Racing, das neue MotoGP-Team aus den USA, war es am vergangenen Wochenende in Katar ein harziger Auftakt in die Saison, in der noch jungen Geschichte des Rennstalls die erste Motorrad-Saison überhaupt ist.

Miguel Oliveira und Raul Fernandez fahren im Trackhouse-Team jeweils eine Aprilia, wobei Oliveira auf einer aktuellen RS-GP24 sitzt, Fernandez auf dem Vorjahresmodell RS-GP23. Beide hatten am Katar-Wochenende Hürden zu überwinden. Diese Hürden waren teilweise erwartet worden, teilweise kamen sie unerwartet.

Für Oliveira war der Saisonauftakt 2024 das erste Rennen nach seiner Operation am gebrochenen rechten Schulterblatt. Die Verletzung stammte vom Crash, den der Portugiese im Sprint des Katar-Wochenendes 2023 (damals November) ausgerechnet mit Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaro hatte.

Und weil Oliveira den Crash damals ausgelöst hatte, schleppte er eine Long-Lap-Penalty über den Winter mit in den ersten Grand Prix 2024. Diesen ersten Grand Prix der neuen Saison beendete Oliveira am Sonntag auf Platz 15. Damit hat er den ersten WM-Punkt für Trackhouse an Land gezogen. Tags zuvor im Sprint hatte Oliveira P13 belegt, aber in den kurzen Samstagsrennen gibt es Punkte nur für die Top 9.

Für Miguel Oliveira und Raul Fernandez war Katar kein einfaches Wochenende Foto: Motorsport Images Startabbruch, weil auf dem Display seiner Trackhouse-Aprilia ein Fehlercode angezeigt wurde und Fernandez deshalb in der Startaufstellung Handzeichen gab. Das Ganze passierte, nachdem am Ende der Startaufstellung bereits die grüne Flagge gezeigt worden war.

Beim zweiten Startversuch musste Fernandez aus der Boxengasse losfahren. Sein im Qualifying herausgefahrener zwölfter Startplatz (zwei Plätze vor Oliveira) war damit ebenso hinfällig wie sein Einsatzmotorrad. Denn bei seinem Start aus der Boxengasse saß Fernandez auf dem Reservemotorrad. Mit diesem kam er auf P17 ins Ziel. Tags zuvor im Sprint hatte er P14 belegt.

Somit steht für Trackhouse nach dem ersten MotoGP-Rennwochenende der Teamgeschichte ein WM-Punkt auf der Habenseite. Welche Ziele setzt man sich im Team für die erste Saison? "Über Ziele in Form von konkreten Platzierungen habe ich nie nachgedacht", sagt Trackhouse-Teamchef Davide Brivio im offiziellen MotoGP-Podcast.

Nach NASCAR ist MotoGP für Trackhouse die zweite große Motorsportbühne Foto: Motorsport Images

Der Italiener, der erst kurz vor Saisonauftakt als Teamchef bei Trackhouse angefangen hat, spricht aus seiner immensen Erfahrung, unter anderem bei Yamaha und Suzuki, indem er sagt: "Solange wir Fortschritte machen, solange wir mit unserer Arbeit dafür sorgen, dass unsere Fahrer gute Ergebnisse einfahren können, bin ich zufrieden."

"Ich möchte sehen, wie sich das Team als Ganzes Schritt für Schritt verbessert. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste für uns in diesem Jahr. Denn wenn uns das gelingt, dann müssten die Ergebnisse eine Folge davon sein", so Brivio.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.