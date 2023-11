Brotbüchse am Motorrad: Nicht Bagnaias einziges Problem im Sepang-Sprint

Für MotoGP-Tabellenführer Francesco Bagnaia lief der Sprint am Samstag des Malaysia-Wochenendes in Sepang nicht nach Plan. Nachdem sich der Ducati-Werkspilot im Qualifying am Vormittag zunächst die Pole gesichert hat (seine erste seit Barcelona vor mehr als zwei Monaten), kämpfte er in der zweiten Hälfte des Zehn-Runden-Sprints mit stumpfen Waffen.

Den Start gewann Bagnaia und die ersten fünf Runden führte er. In der sechsten Runde aber fiel er nicht nur hinter den späteren Sieger Alex Marquez zurück, sondern auch gleich noch hinter seinen WM-Rivalen Jorge Martin. Dass Bagnaia überhaupt noch in den Top 3 ins Ziel gekommen ist, das hat er Enea Bastianini zu verdanken, der von einem Angriff auf seinen Ducati-Teamkollegen abgesehen hat.

Warum hatte Bagnaia in der zweiten Hälfte des kurzen Samstagsrennens so große Probleme? "Glücklich bin ich darüber natürlich nicht, aber es war ganz ähnlich wie in Mugello. Ich spürte, dass Alex Marquez eine richtig gute Pace hat, war aber auch mit einer eigenen zufrieden. In der Runde, in der er mir näherkam, habe ich ein bisschen auf die Tube gedrückt, denn ich wollte mit ungefähr drei Zehntelsekunden vorne bleiben. Genau in dieser Runde aber, ich glaube es war die sechste, fingen meine Probleme an", so Bagnaia.

"Es war ganz schwierig, das Motorrad zu verzögern, weil das Vorderrad anfing zu blockieren", erklärt der WM-Spitzenreiter seine Probleme und rätselt: "Das war seltsam. Ich hatte damit nicht gerechnet, weil ich sowohl gestern als auch heute jede Menge Runden mit dem Vorderreifen (Medium-Mischung; Anm. d. Red.) abgespult hatte. Es war wirklich seltsam."

Bagnaia war alles andere als der einzige, der sich für die Medium-Reifenmischung entschied. De facto ging das gesamte Starterfeld mit dieser Reifenmischung am sowohl Vorderrad als auch Hinterrad in den Sprint. Lag es womöglich am Luftdruck im Reifen? "Ich glaube nicht, dass es am Reifendruck lag, sondern wohl eher an der Temperatur", meint Bagnaia in Anspielung auf die vor einigen Wochen eingeführte "Regel, die niemandem gefällt".

Was für Bagnaia etwa ab der Hälfte des Sprints noch erschwerend hinzu kam, das war ein ungewöhnliches zweites Problem. Im wuchtigen Winglet an der rechten vorderen Ecke der Verkleidung seiner Ducati GP23 hatte sich ein großes weißes Teil verfangen. Das war im TV-Bild deutlich zu sehen.

"Es war eine Brotbüchse", verrät Bagnaia. "Ich habe sie, glaube ich, erst in der letzten Runde verloren. Bis dahin hing sie mir im Flügel. Eine Hilfe war das ganz sicher nicht. Eingefangen habe ich sie mir etwa zu dem Zeitpunkt als meine Probleme anfingen. Ich glaube zwar nicht, dass die Probleme etwas damit zu tun hatten, aber sicher sagen können wir das auch nicht. Es lässt sich nicht mehr nachvollziehen."

Nachdem Bagnaia den Sprint in Sepang als Dritter direkt hinter Jorge Martin abgeschlossen hat, geht er nun mit nur noch elf Punkten Vorsprung auf seinen WM-Konkurrenten in den Grand Prix von Malaysia am Sonntag.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.