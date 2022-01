Buchtipp für MotoGP-Fans: "Valentino Rossi - alle seine Rennen"

Am 14. November 2021 ging die beeindruckende Karriere von Motorrad-Legende Valentino Rossi zu Ende. Der 42-jährige Italiener fuhr in Valencia seinen finalen Grand Prix und verabschiedete sich nach 26 Jahren in der Motorrad-WM von seinen Fans.

Kultautor Mat Oxley hat die einmalige Karriere der Startnummer 46 in einem Buch zusammengefasst ihm damit ein Denkmal geschaffen.

Auf 336 Seiten wurden die Rennen von Valentino Rossi im internationalen Motorsport dokumentiert. Den Anfang machen Rossis Teilnahmen an der 125er-Europameisterschaft, in der die ersten Erfolge gefeiert wurden. Für die Recherchen musste Oxley in die Archive der italienischen Presse eintauchen, denn die Rennen aus dieser Zeit sind kaum dokumentiert.

Motorrad-WM 1996: Valentino Rossi auf der Aprilia RS125 Foto: Motorsport Images

Die Reise in diese Zeit dürfte nicht nur für die Rossi-Fans hochinteressant sein. Mat Oxley nimmt die Leser auf eine spannende Reise in die Zeit, in der Rossi noch ein ungeschliffener Rohdiamant war und sich mit seiner ungestümen und wilden Fahrweise nicht nur Freunde machte.

Weiter geht es mit Rossis ersten Jahren in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Beim Grand-Prix-Debüt in der Saison 1996 stellte der junge Italiener die zu diesem Zeitpunkt sehr ernste WM-Szene komplett auf den Kopf. Mit seiner lockeren Beachboy-Mentalität begeisterte Rossi die Fans und zog das Interesse auf sich.

MotoGP 2021: Valentino Rossi beendet seine aktive Motorrad-Karriere Foto: Motorsport Images

Das Buch "Valentino Rossi - alle seine Rennen" begleitet natürlich auch die Erfolge, wie den ersten WM-Sieg beim Grand Prix von Tschechien 1996 in Brünn oder den ersten WM-Titel bei den 125ern. Aber auch auf Rossis spektakuläre Feierszenen nach den Siegen wird zurückgeblickt.

Ab April ist die deutsche Ausgabe des Buches "Valentino Rossi - alle seine Rennen" lieferbar.

Mit Bildmaterial von Top Speed Verlag.