Bühne frei für die MotoGP am Red Bull Ring

Von 18. bis 20. August verwandelt sich der Spielberg in ein Eldorado für Fans von spannenden Rad-an-Rad-Duellen und spektakulären Überholmanövern. Vor allem der österreichische Rennstall KTM ist heiß auf den dritten Heimsieg auf dem Red Bull Ring und wirft mit Brad Binder und Jack Miller gleich zwei heiße Eisen in die PS-Schlacht. Das KTM-Duo will Vorjahressieger und Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) das Hinterrad zeigen.

Die Chancen stehen gut, immerhin ist KTM alleiniger MotoGP-Topspeed-König. Zur Freude der zahlreichen KTM-Fans, die beim Zweiradhighlight des Jahres in Österreich für ein oranges Fahnenmeer sorgen werden. Was den CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023 noch spannender macht? Die doppelte Rennaction! Ein Sprint am Samstag sorgt für zusätzliche Spannung auf der Rennstrecke. Auch die Münzer Schikane, die 2022 ihre Premiere gefeiert hat, kommt wieder zum Einsatz.

Partystimmung ist garantiert

CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring

Das steirische Murtal ist bei der MotoGP im Ausnahmezustand. Sobald Brad Binder & Co. in "the house" sind, lassen es die MotoGP-Fans im Herzen der Steiermark so richtig krachen. Drei Tage Vollgas auf der Rennstrecke, aber auch rund um den Red Bull Ring. Die Fans erwartet ein spektakuläres Rahmenprogramm mit zahlreichen Side-Events wie u.a. Pit Lane Walk und "Meet the Riders" sowie beste Stimmung in der MotoGP Bike City dank großartiger Musik-Acts.

Echte Biker schlafen unter freiem Himmel

Schon Tage zuvor reisen die Motorsport-Anhänger zum Spielberg. Alle wollen das PS-Spektakel hautnah erleben. Auf den zahlreichen Campingplätzen, die sich wenige Gehminute von der Rennstrecke entfernt befinden, gibt es die Motorsport-Atmosphäre 24 Stunden am Tag zu spüren. Allerdings heißt es nicht nur in der MotoGP schnell sein, sondern auch bei der Buchung der Unterkunft.

CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich Foto: Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Für die Anreise zum Red Bull Ring gilt die Universalregel: Wer früh anreist, ist schneller da. Da mit erhöhtem Verkaufsaufkommen zu rechnen ist, empfiehlt es sich, das eigene Auto stehen zu lassen und auf Bus, Bahn oder Fahrrad zu setzen. Für Biker gibt es auf dem zentralen Motorrad-Parkplatz nähe P4 Bikergarderoben gegen eine Gebühr von 10 Euro.

INFOS & TICKETS

Tickets für den Cryptodata Motorrad Grand Prix von Österreich 2023 sowie Details zum Rennprogramm und den Musik-Acts in der MotoGP Bike City gibt's unter www.redbullring.com

Mit Bildmaterial von Red Bull Ring.