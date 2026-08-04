Buenos Aires: Der aktuelle Stand der Bauarbeiten für das MotoGP-Comeback

In Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, liegen die Bauarbeiten in Vorbereitung auf die Rückkehr der Motorrad-Weltmeisterschaft für die Saison 2027 weiter im Plan. Als Rennstrecke für das Argentinien-Comeback wurde das Autodromo Oscar y Juan Galvez ausgewählt, wo die Motorrad-WM zuletzt in der Saison 1999 gastierte.

Allerdings wird man anlässlich der Rückkehr nicht das Streckenlayout aus den 1990er-Jahren nutzen. Vielmehr wird die Rennstrecke, die bis 1998 auch von der Formel 1 befahren wurde, derzeit umfangreich umgebaut und modernisiert.

Das geplante neue MotoGP-Layout in Buenos Aires soll 4,34 Kilometer lang sein und 14 Kurven aufweisen. Ziel ist es, im April 2027 auf dem modernisierten Kurs zu fahren. Auf eine mögliche Rückkehr der Formel 1 bereitet man sich ebenfalls vor. Sollte auch die Königsklasse auf vier Rädern in Zukunft wieder in Buenos Aires fahren, würde sie dies auf einem etwas längeren Streckenlayout (4,87 Kilometer mit 15 Kurven) tun.

Buenos Aires: Geplantes MotoGP-Streckenlayout ab 2027 Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Aktuell führt in Buenos Aires ein Team von rund 150 Mitarbeitern unter der Leitung des staatlichen Unternehmens Autopistas Urbanas (AUSA) weiter die geplanten Arbeiten durch, um im kommenden Frühjahr erstmals seit 1999 wieder die Motorrad-WM zu empfangen. In den Jahren 2014 bis 2025 fuhr die Motorrad-WM mit ihrer Königsklasse MotoGP zwar auch in Argentinien, aber nicht in Buenos Aires, sondern in Termas de Rio Hondo.

In Buenos Aires laufen auf dem Gelände des Autodromo Oscar y Juan Galvez derzeit topografische Vermessungsarbeiten, um die korrekte Nivellierung des Unterbaus der Rennstrecke sicherzustellen. Eines der sichtbarsten Zeichen für den Baufortschritt die Installation der Randsteine in den Kurven.

Baufortschritt in Buenos Aires für das MotoGP-Comeback 2027 Foto: Federico Faturos

An einigen Stellen der Strecke ist auch schon Asphalt zu sehen, allerdings noch nicht der endgültige. Es handelt sich im Moment um Tests, die vor dem Aufbringen der endgültigen Streckenoberfläche erforderlich sind. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für die ersten Monate des Jahres 2027 geplant.

"Das Projekt schreitet gut voran. Ich denke, das kann man hier deutlich sehen. Was den Zeitplan angeht, würde ich sagen, dass wir sogar vor unserem Zeitplan liegen", sagt Fabian Turnes, Sportminister von Buenos Aires gegenüber Motorsport.com Lateinamerika, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Einer der wichtigsten Fortschritte während der vergangenen Wochen war der Bau eines neuen Tunnels, der die Rennstrecke im Bereich von Kurve 1 unterquert. Der Tunnel ist etwas mehr als 4,50 Meter hoch und 11 Meter breit. Er bietet Platz für zwei Fahrspuren und einen Fußgängerweg.

Auch die Arbeiten an der neuen Boxenanlage schreiten voran. Nach Abriss des alten Boxengebäudes, das 1995 für die Rückkehr der Formel 1 errichtet worden war, wird es künftig 32 Boxen geben, die jeweils sieben Meter breit sind. Auch die Rennleitung wird im neuen Boxengebäude ihren Platz finden.

Buenos Aires kehrt 2027 nach fast drei Jahrzehnten in den Kalender zurück Foto: MotoGP.com

Termin für den Grand Prix von Argentinien in Buenos Aires im MotoGP-Kalender 2027 wird voraussichtlich entweder das Wochenende 2. bis 4. April oder das Wochenende 9. bis 11. April. Das genaue Datum wird im Rahmen der Bekanntgabe des gesamten MotoGP-Kalenders 2027 erwartet. Diese Bekanntgabe wiederum hat man bei der MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) derzeit für August/September 2026 vorgesehen.

Im September werden Vertreter der MotoGP SEG zum insgesamt dritten Mal innerhalb weniger Jahre nach Buenos Aires reisen, um die aktuellen Baufortschritte persönlich in Augenschein zu nehmen.