"Bullshit": Ducati nimmt zu Petrucci-Miller-Gerüchten Stellung

Während des Rennwochenendes der MotoGP in Valencia wurde nicht nur über den Nachfolger von Jorge Lorenzo spekuliert, der mit Alex Marquez mittlerweile offiziell bestätigt ist. Auch Ducati sorgte mit einem möglichen Platztausch zwischen Werkspilot Danilo Petrucci und Kundenfahrer Jack Miller für Gesprächsstoff.

Die Spekulationen gingen so weit, dass beide darauf angesprochen wurden, jedoch betonten, dass ihrerseits nichts auf seinen solchen Wechsel hindeute. Am Rande des zweittägigen MotoGP-Tests in Valencia nahm nun auch Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti Stellung.

"Kann ich etwas sagen, das nicht sehr nett klingt", reagierte der Italiener laut 'MotoGP.com' auf eine Nachfrage und erteilte den Gerüchten eine klare Absage: "Bullshit! Wir haben nie darüber gesprochen. Das ging im Fahrerlager umher, irgendjemand hatte diese Idee, aber wir hatten nie den Gedanken, irgendwelche Veränderungen am Werksteam oder bei Pramac vorzunehmen."

Ducatis Interesse an Johann Zarco bestritt Ciabatti aber nicht. Der Franzose war jüngst mit einem möglichen Wechsel zu Avintia-Ducati in Verbindung gebracht worden, nachdem sich der Honda-Deal mit Alex Marquez abzeichnete. Zarco war von der Alternative nicht begeistert.

Johann Zarco verließ nach einem langen Gespräch am Dienstag das Ducati-Büro Foto: Germán García Casanova

Nachdem Zarco die letzten drei MotoGP-Rennen bei LCR-Honda den verletzten Takaaki Nakagami ersetzte, ist er beim Test in Valencia nicht dabei. Ducati soll ihm für den Fall, dass er zu Avintia wechselt, umfangreiche technische Unterstützung zugesagt haben.

Mit Bildmaterial von LAT.